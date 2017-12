Müller uveril, že jeho hostia prídu, až keď sedeli v lietadle

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - Napriek tomu, že hudobníkovi Richardovi Müllerovi robí angličtina problémy, dohodnúť sa s americkými hudobníkmi pri spolupráci na jeho poslednom albume "44" nebol problém.

Natáčal ho totiž v Spojených štátoch, kde s ním bol aj producent Henrich Leško a ten má veľmi dobrú angličtinu. Nahrávanie albumu prebiehalo viac-menej individuálne, pretože hudobníci prichádzali do štúdia po jednom. V newyorskom štúdiu Monster Island sa tak postupne objavil gitarista Hiram Bullock, bubeník Omar Hakim, či basgitaristi Antony Jackson a Will Lee. Samotná komunikácia prebiehala tak, že si najskôr pustili pesničku, oboznámili sa s technickými a štýlovými vecami a začali nahrávať.

Pozvať ale hudobníkov tohto formátu na Slovensko chcelo podľa Müllera značnú dávku odvahy. "Boli sme presvedčení, že asi pravdepodobne dostaneme veľmi šarmantné, diplomatické odmietnutie, ale oni súhlasili," povedal Müller. Keď sa ale ich komunikácia prostredníctvom e-mailov a telefonátov prehĺbila, a zistil, že naozaj majú záujem a prídu, začal tomu veriť viac. Okrem toho však bolo nutné zabezpečiť podmienky, ktoré si hudobníci v zostave Hiram Bullock, Omar Hakim, Will Lee, Clifford Carter a Mike Caffrey, zadali. Celkovo vraj však veľmi nároční neboli. "Ja osobne som ale tomu, že naozaj prídu, uveril, až keď som v stredu večer počul, že už nastúpili do lietadla," povedal Müller. Bullock v minulosti spolupracoval napríklad s Milesom Davisom, Stingom, či Ericom Claptonom, Hakim s Madonnou, Stingom, Bruceom Springsteenom, či Davidom Bowiem. Lee spolupracoval s hviezdami ako Barbra Streisandová, Frank Sinatra, Ringo Starr, či Ray Charles. Posledný z nich - Mike Caffrey je nielen gitarista, ale aj majiteľ nahrávacieho štúdia, kde Müller nahrával svoje posledné dva albumy Monogamný vzťah a "44". Müllera teší, že sa sem dostali umelci, ktorí hrali so všetkými veľkými umelcami a podarilo sa mu spojiť ich pre hudobný projekt.