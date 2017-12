Neil Diamond plánuje tretiu svadbu

2. dec 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - Americký spevák a hudobník Neil Diamond ohlásil, že sa chystá oženiť sa so svojou priateľkou Rachel Farley. Stane sa tak po desiatich rokoch spoločného vzťahu. Šesťdesiatštyriročný spevák sa so svojou nastávajúcou stretol pred desiatimi rokmi počas austrálskeho turné. Odvtedy sa z nich stala nerozlučná dvojica. Spevák sa však až teraz rozhodol, že chce, aby sa Rachel stala jeho treťou ženou. "Bude to malé, milé, súkromné. Iba my dvaja a naši svedkovia," povedal populárny Diamond.