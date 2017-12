Divadlo Aréna odpremiérovalo Rocky Horror Show

Bratislava 3. decembra (TASR) - Kultový muzikál Rocky Horror Show v réžii Jozefa Bednárika ovládol v piatok večer premiérovo bratislavské divadlo Aréna.

3. dec 2005 o 6:19 TASR

Herci v extravagantných kostýmoch i živá kapela naladili aj premiérové publikum, ktoré býva spravidla vždy trochu iné, na správnu nôtu a diváci sa do interaktívnej šou podľa vopred vysvetlených pravidiel aktívne zapájali. Z hľadiska tak "lietala" ryža, toaletný papier, svietili zapaľovače alebo sa ozývalo spoločné Óóóóó. "Premiéry sú vždy istým spôsobom zvláštne, ale napriek tomu sa publikum chytilo. Naši kamaráti a známi na predpremiére hneď po spolupráci skočili, ale aj dnes večer tu zostal taký istý neporiadok. Takže je to celkom pozitívne," povedal po prvej premiére Ján Koleník, ktorý hrá majiteľa tajomného zámku Franka-N-Furtera.

Spokojná s reakciami divákov bola po prvej premiére aj ostrieľaná herečka Marta Sládečková. "Už dávno som niečo takéto nezažila. Keď sme vyšli na javisko a v hľadisku zasvietili zapaľovače, bola som dojatá. A to som profík, ktorého len tak niečo nerozhádže. Toto je predstavenie, v ktorom priepasť medzi hľadiskom a javiskom úplne zmizla," tešila sa a ako dodala, dúfa, že prídu ešte aj diváci, ktorí budú nakoniec tancovať priamo na javisku. Režisér Bednárik na premiéry nechodí, no ako povedal, všetko, čo bolo treba, mu herci i diváci predviedli na predpremiére. "Dostal som od nich niečo tak krásne, že už som si to nechcel kaziť premiérou. Poprechádzal som sa popri Dunaji, jedol chlebíčky a prečítal bulletin," povedal s úsmevom po premiérovej klaňačke, na ktorú ho herci zo zákulisia priviedli.

zč aak