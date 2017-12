Objav roka Katka Koščová počítala s tým, že vyhrá kategóriu Metla roka

4. dec 2005 o 12:33 TASR

Bratislava 4. decembra (TASR) - Prvá slovenská SuperStar Katka Koščová bola v tohtoročnej ankete Slávik nominovaná v kategórii speváčka, nakoniec si domov odnášala cenu ako Objav roka.

"Som tomu veľmi rada. Pre mňa je to také zadosťučinenie, že nás ľudia istým spôsobom prijali. Veď v nomináciách boli zo SuperStar aj Martina Šindlerová a Tomáš Bezdeda. Je to super," povedala krátko po získaní ceny Koščová, pre ktorú je vraj po speváckej stránke najväčším objavom roka kolegyňa zo SuperStar Zdenka Predná. Katka je totiž nadšená z jej nového albumu, no ako zároveň dodala, veľmi sa jej páči aj CD Samuela Tomečka. "Možno som to zúžila len na SuperStar, ale v rámci tohto roka mi po hudobnej stránke títo ľudia najviac utkveli v pamäti," dodala.

Katke to v sobotu večer pristalo aj čo sa týka outfitu. Ako ale priznala, do poslednej chvíle počítala s tým, že za minulý rok "vyhrá" Metlu roka. Dokonca si vraj k tomu pripravila aj reč. "Metla roka by ma nemrzela. Snažím sa upraviť vždy keď idem vystupovať. To, že sa nenalíčim, keď idem do mesta alebo pred nejakou akciou, tak to neovplyvním. Mrzel by ma asi ale Slamený slávik," povedala.