Ramada je hrdá na to, že sa stala Metlou roka

Bratislava 4. decembra (TASR) - Tohtoročný slávnostný galavečer Slávik 2005 spestrila nová kategória Metla roka pre najhoršie oblečeného slovenského interpreta.

4. dec 2005 o 12:35 TASR

Čitatelia denníka Nový Čas za ňu pasovali "výkvet" slovenskej hudobnej scény Ramadu, ktorá sa ani na odovzdávaní cien nedala zahanbiť. V sieťovaných pančuchách a výstrednej minisukni pribehla na pódium, aby si užila svojich "pätnásť minút slávy". "Som z tejto ceny nesmierne potešená, ľudia si konečne všimli, že je tu niekto ako Ramada!," povedala pre TASR bláznivá hudobníčka, ktorá po deviatich mesiacoch od vydania platne získala svoje prvé ocenenie.

"Veď aj Madonna v začiatkoch získavala len podobné hrozné ocenenia a teraz je z nej hviezda," uviedla a ako skonštatovala, aj negatívna reklama, je reklama. Podľa speváčky si ľudia len musia zvyknúť na to, že je tu niekto "šialený" ako ona. "Najprv je to Metla, potom rátam, že to bude nejaký Skokan, či Objav roka a potom Slávik!" nazdáva sa ukecaná Ramada, ktorá sa vraj svojej cene tešila viac ako ostatní Slávici. Trochu ju však podľa jej slov mrzí, že publikum si viac všíma jej netradičný imidž, ako jej spev. "Teraz by som chcela dokázať ľuďom, že naozaj viem aj spievať," podotkla Ramada, ktorej prvý album s názvom Romantika pokrstila ukrajinská diva Ruslana. Texty na ňom však až také romantické nie sú. "Spievam výlučne o sexe!" nezabudla zdôrazniť Metla roka.