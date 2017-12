Tweens chcú nakrútiť nový videoklip

5. dec 2005 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 4. decembra (SITA) - Súrodenecké duo Tweens v zložení Veronika a Daniela Nízlové chce nakrútiť nový videoklip. Réžie by sa mal ujať, tak ako pri ich poslednom klipe k singlu Láska chce viac, Fero Stružák. "Je to mladý režisér plný nápadov," odôvodnila rozhodnutie Daniela. Nakrúcať by sa malo začať nie skôr ako po Novom roku. "Do úvahy pripadá január, február alebo marec," dodala Daniela.

Posledný videoklip k piesni Láska chce viac bol v nefalšovanom kovbojskom štýle. Daniela i Veronika mali na sebe oblečené dobové kostýmy. Pri nakrúcaní na ranči v svarínskom Gaburovci a vo westernovom mestečku Šiklův Mlýn Tatralandia im sekundovali aj kaskadéri z jazdeckej skupiny Šiklův Mlýn Tatralandia Liptovský Mikuláš.