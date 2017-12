CD

5. dec 2005 o 11:00

Santana - All That I Am

Arista/Sony BMG 2005

Gitarový virtuóz Carlos Santana pokračuje od superúspešného Supernatural v nahrávaní albumov duet. All That I Am je už treťou platňou, na ktorej ho sprevádzajú známe mená hudobnej scény. Tentoraz si za hostí vybral Jossa Stona, Mary J. Blige, Stevena Taylora z Aerosmith a prekvapivo aj metalového veterána Kirka Hammetta z Metallicy. Na svete nie je veľa hudobníkov, ktorých spoznáte po prvých tónoch. Santanova gitara, ktorá pláva po slnečných latinských rytmoch, je toho veľkým dôkazom. Len keby bolo v jeho posledných nahrávkach menej popu.

Eurytmics - The Ultimace Collection

Sony BMG 2005

Dave Stewart a Annie Lennox boli nesporne jednými z najúspešnejších hitmakerov osemdesiatych rokov. Posledný výberový album dokazuje, že neskladali piesne na jednu sezónu, ale skrývajú v sebe nadčasovosť, čo sa o ich novoromantických kolegoch povedať nedá. Ešte aj dnes musíme uznať silu piesní ako Here Comes The Rain Again, The Miracle Of Love, When Tomorrow Comes alebo Sweet Dreams (Are Made of This). S touto výberovkou vychádzajú opäť aj ich všetky radové albumy a dve nové piesne možno znamenajú, že od tohto dua sme nepočuli poslednú pesničku.

Beastie Boys - Solid Gold Hits

Capitol/EMI 2005

Veteránska rapová trojica Beastie Boys si po úspešnom newyorskom albume To the 5 Boroughs, ktorým sa vrátili svojim hip-hopovým koreňom, dala pravdepodobne pauzu, a tak sa na trhu objavuje sporá kompilácia ich pätnástich najväčších hitov s ironickým názvom Solid Gold Hits. Je tam všetko od ich debutu Licence to Ill cez comebackový Ill Communication až po poslednú radovku z minulého roku. Kto chce však vedieť o kapele viac, nech siahne radšej po staršej výpravnej výberovke Sound of Science.

Rammstein - Rosenrot

Universal 2005

Nemeckým technometalistom Rammstein trvalo iba rok, kým prišli s novým albumom. Piesne z Rosenrot sú z množstva nedokončených piesní, ktoré vznikli počas nahrávania predchádzajúceho albumu Reise, Reise. Nehľadajte na ňom žiadnu kontroverznú tému, ako to bolo v prípade kanibalistickej Mein Teil, skôr prekvapí v španielskom jazyku naspievaná Te quiero puta alebo oveľa jemnejší tón niektorých nových pesničiek, na čo nie sme v prípade tejto nadmieru tvrdej kapely, ktorá prenikla aj do svetovej popmusic, zvyknutí.

Nirvana - Sliver: The Best Of Box

Geffen 2005

Archív najvplyvnejšej skupiny deväťdesiatych rokov je natoľko vyprázdnený, že sa v budúcnosti sotva dočkáme nejakej novej neznámej piesne od lídra skupiny Kurta Cobaina. Kompilácia domácich nahrávok, pesničiek z rôznych demokaziet a štúdiových frekvencií, je akýmsi výberom rarít z minuloročného boxsetu With the Lights Out. Ako zneli slávne Smells Like Teen Spirit, About A Girl alebo Heart Shaped Box v prazákladných verziách? Sliver: The Best Of Box je potravou len pre najvernejších fanúšikov Nirvany. (peb)