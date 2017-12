V Kennedyho centre odovzdávali ceny za celoživotný prínos

5. dec 2005 o 10:25 SITA

BRATISLAVA 5. decembra (SITA/AP) - Tina Turner a Tony Bennett, dve legendy americkej hudby, získali v nedeľu prestížne ocenenia od poroty zostavenej z hviezd popu a džezu počas ceremoniálu v Kennedyho Centre. Počas slávnostného večera speváčke vzdali hold i jej kolegyne. Queen Latifah zaspievala pieseň What's Love Got to Do With It, Melissa Etheridge pieseň River Deep, Mountain High a Beyoncé Knowles odspievala hit Proud Mary. Tonyho Bennetta si uctili hudobníci ako trubkár Wynton Marsalis s jeho piesňou I Left My Heart in San Francisco, John Legend s piesňou For Once in My Life a so skladbou Fly Me to the Moon speváčka a klaviristka Diana Krall. "Tony je jedným z tých, ktorí vedia, aké je to dostať nás až na mesiac a späť," povedal o svojom kolegovi producent Quincy Jones.

Podobného ocenenia sa dostalo i hercovi a režisérovi Robertovi Redfordovi, ktorému prišiel vzdať hold i Paul Newman. "Je to vizionársky aktivista so srdcom a dušou umelca," povedala o Redfordovi herečka Glenn Close. Cenu za najlepšiu herečku si odniesla šesťnásobná držiteľka ceny Tony Julie Harris, ktorej herectvo nazval Kevin Spacey "transformáciou, nie trikmi. Herectvo nie je to, čo robí, ale to, čím je." Rovnako si cenu za svoje dielo odniesla i tanečníčka Suzanne Farrell. Americký prezident George W. Bush s manželkou Laurou ešte pred udeľovaním cien pohostili držiteľov cien v Bielom dome.