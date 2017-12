Bono a Alicia Keysová naspievali duet Donďt Give Up určený na charitatívne ciele

5. dec 2005 o 12:07 TASR

New York 5. decembra (TASR) - Legendárny duet Petera Gabriela a Kate Bushovej Donďt Give Up sa čoskoro objaví na trhu v novej interpretácii dvojice Bono-Alicia Keysová.

Výťažok z predaja singlu pod názvom Donďt Give Up (Africa) poputuje na účet organizácie Keep A Child Alive, ktorá sa angažuje v boji proti ďalšiemu rozšíreniu smrteľnej straty imunity AIDS, informoval internetový portál imdb.com.

Ako je známe, frontman írskej formácie U2 Bono presviedča od roku 1999 amerických republikánov i demokratov, prezidentov aj zákonodarcov nielen v zámorí, aby vynaložili milióny na pomoc v boji proti biede a ochoreniu AIDS na čiernom kontinente. Za jedno z možných riešení považuje tiež odpustenie dlhov krajinám tretieho sveta. Iba nedávno vyjadril vo vysielaní americkej CBS nádej, že hudobná tvorba jeho zoskupenia bude mať dlhšie trvanie ako jeho aktivistická činnosť. "Myslím, že na môj aktivizmus sa zabudne," povedal a dodal, že dúfa v skoré vyriešenie týchto problémov.

Bonove aktivity teraz mimoriadne vyzdvihla aj jeho novopečená partnerka z nahrávacieho štúdia. "Považujem za úžasné to, čo Bono urobil pre Afriku a to, ako využíva svoje postavenie, aby ľuďom pomáhal," nechala sa počuť Alicia Keysová, ktorá na margo spolupráce so spevákom dodala: Mám rada túto pieseň a mám rada Bona.