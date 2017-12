DEVÍTKA a Druhý Dych v Klube Za Zrkadlom

Ak máte radi príjemné folkové piesne, vo štvrtok 8.12. by ste v Klube Za Zrkadlom nemali chýbať.

5. dec 2005 o 11:13

Pozývame Vás na ďalší zo série česko-slovenských dvojkoncertov. Tentokrát sa bude niesť v znamení folku a privítame na ňom pražskú skupina DEVÍTKA, ktorá je domovskou kapelou Honza Broža a Jindřišky Petrákovej – Brožovej, známych zo súčasnej zostavy skupiny Žalman a spol., a pred nimi sa predstaví bratislavská folková skupina Druhý Dych. Ak máte radi príjemné folkové piesne, vo štvrtok 8.12. by ste v Klube Za Zrkadlom nemali chýbať.

PREDSTAVUJEME SKUPINU DEVÍTKA

V nasledujúcich riadkoch sa Vám pokúsim, najmä tým, ktorí Devítku ešte nepoznáte, túto skupinu aspoň stručne predstaviť. Autorom textov aj hudby Devítky je Honza Brož. Piesne, ktoré vynikajúco interpretuje spolu s Jindřiškou Brožovou (od r.2002, kedy sa zosobášili priamo na hlavnom pódiu festivalu Zahrada v Náměšti na Hané, sú manželia) a ďalšími muzikantami, sú plné citu, lásky a radosti zo života.

Prvopočiatky kapely Devítka sa začali formovať už v roku 1987, kedy sa Honza Brož na chmelovej brigáde zoznámil s Tomášom Medvědom Hofrichtrom a spolu začali hrávať, najmä na študentských akciách Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, kde obaja študovali. V období pred novembrom 1989 sa náhodne stretávajú s učiteľkou Jindřiškou Petrákovou a začínajú si hrávať v trojici. Zlom nastal v roku 1991 na Plzeňskej Porte, kam Honza Brož chodieval dovtedy sám (už od roku 1983). Vtedy sa rozhodol že na budúci rok sa na Portu prihlási s celou kapelou, napriek tomu, že v jeho repertoári mal len zopár piesní väčšinou na prebraté melódie (napr. od Marka Knopflera). V tomto období zostavu dopĺňa kontrabasista Jirka Meloun (neskôr zvukár Devítky) a kapela ešte pod názvom Kapelníci a spol. absolvuje svoje úplne prvé vystúpenie na verejnosti, na študentskej beánii vlastnej fakulty.

V roku 1992 už pod názvom Devítka vystupujú na finále Porty v Olomouci. Post kontrabasistu sa ešte dva krát zmenil, kým ho obsadil na dlhší čas Tomášov brat, David Hofrichter. Od roku 1993 organizuje Devitka v pražskom klube Trojka, pravidelné mesačné folkové večery, na ktoré si pozýva rôznych hostí. Nasledujú vystúpenia na rôznych festivaloch, a prvé úspechy. V roku 1995 získava Devítka 1. miesto a Krtečka v súťaži amatérskych kapiel festivalu ZAHRADA. V roku 1996 vydáva svoje prvé CD, pod názvom „Ještě se stříli“, ktoré obsahuje 16 autorských piesní. (Album mal taký úspech, že bolo nutné v roku 1998 vydať jeho reedíciu.) Na krátku dobu sa Honza a Jindřiška v roku 1997 stali členmi litvínovskej folkovej skupiny Stráníci. V tom istom roku dostávajú ponuku od Pavla Lohonku Žalmana na účinkovanie v jeho kapele ŽALMAN A SPOL. Ponuku príjmajú a odteraz sa už naplno a na profesionálnej úrovni venujú hudbe. V tom čase sa objavili obavy z toho, že na samotnú Devítku im neostane veľa času a bude v ústraní, ale opak sa stal pravdou. Honza vyhlásil, že sa naďalej bude snažiť presadzovať vlastnú kapelu a aj vďaka tomu, že dve najúspešnejšie skladby Devítky (Holka od koní a Přišel jsi z dálky) boli zaradené do repertoáru Žalmana a spol., stala sa Devítka ešte známejšou. Tieto skladby máte dodnes možnosť počuť na koncertoch Žalmana a dokonca veľmi „silná“ pieseň „Holka od koní“ má väčšinou na týchto koncertoch najväčší ohlas, nakoľko v nej dokonale vynikne Jindřiškin nádherný hlas. Mnohí poslucháči si ani neuvedomujú že autorom skladby je práve Honza.

V roku 1998 sa folkové večery Devítky presúvajú do Malostranskej besedy, kde sa konajú každý mesiac dodnes. V tom istom roku vychádza druhé CD Devítky, PIERROT. V roku 2000 vychádza tretie CD, TŘETÍ VYDÁNÍ a v roku 2003 štvrté, POHÁDKA. V lete 2005 opúšťajú kapelu bratia Hofrichtroví a Jindřišku s Honzom začína doprevádzať gitarista Petr Havrda (ex Lenka Filipová, ex Wild West, Eagles & Horses a mnoho ďalších).

V rámci reedície albumov „Ještě se střílí“ a „Pierrot“ na jednom nosiči, z roku 2002 sú uverejnené komentáre rôznych osobností, na adresu týchto albumov a samotnej skupiny Devítka, ktoré si dovolím odcitovať:



„Tak tedy Devítka. Zvláštní to název folkové kapely, která začla hrát asi před čtyřmi lety ve složení, které se jen nepatrně měnilo. Mají za sebou spousty koncertú, tři finále Porty, Krteča ze Zahrady, spousty festivalú, stříbrný objev roku 1995 a teď konečně první nahrané album – Ještě se střílí. Na albu je celkem šestnáct písníček a je velmi sympatické, že z drvivé většiny vlastních. Jmenovitě Honzy Brože, čerstvého lidového konzervatoristy v oboru textování. Je také dobře, že ač jsou v muzice patrnyvelké domácí vzory (starý AG Flek, Marsyas?), z alba se klube osobitý sound s výraznou snahou zahrát svoji muziku razantně a písně zazpívat naplno. Po zvukové stránce tu odvedl výbornou práci zvukař Jirka Mašek (studio Good Day). Velmi mě potěšila Jindřiška Petráková, její nasazení a cit, s jakým zpívá. Ve studiu ze sebe vydala nejen krásné zpívání, ale zústal jí i patřičný nadhled a elegance živých vystoupení, s kterými zvládá nálady písníček. A prosím – to není běžný zjev u našich folkových zpěvaček. Jsem potěšen, že z Devítky se vyklubala nejenom dobrá parta muzikantú, že dají na své vlastní písničky, že si na své koleji vyvzdorovali folkové pořady, kam zvou své hosty, ale hlavně že zústali skromní a pracovití a že pochopili jedno: Cesta v muzice tam „NAHORU“ má jen jedno jméno – POCTIVOST. A v neposlední řadě jsem rád, že je pod svá křídla vzal FCK a album vydal. Věřím, že až se zaposloucháte do písníček téhle čtveřice z Devítky, budete je chtít poznat blíž, poznat jak hrají živě na koncertech. Jejich strhující projev a radost z muziky Vás potěší tak, jako těší i mně. A to dnes ve folku není málo.

Pěkný poslech Vám přeje Pavel Lohonka ŽALMAN (Ještě se střílí, 1996)



Svätý Augustin povedal: „Miluj a rob čo chceš.“ Devítka miluje a hrá, čo chce.Ja si myslím, že je to tak správne. Čo Vy na to?

Jožo Ráž (Pierrot, 1998)



Potkáváme se se s Devítkou léto co léto na festivalech. Oni jsou pro mě tím příběhem léta, o kterém zpívají. Rád jsem s nimi márnotratně veselý. Mám je pořád za studenty, kterými byli před nemnoha lety, kdy se objevili na této scéně.Mladí. Bezstarostní. Bezprostřední. Skromní. Obyčejní. Hrajou a zpívají tak, jak jim zobák narost. Zvlášť Jindřišce narost hezky a jsem si jist, že není náhoda, že se s Honzou a s bráškama Davidem a Tomášem tak pěkně sešli. Něco nad námi muselo to setkání řídit. Museli se potkat, aby rozdávali stále více lásky a radosti. Já jim to věřím! Zkuste věřit i Vy. Zkuste si na prahu usnutí (spolu s Panem textařem, kterého jsem objevil v Honzovi) uvědomit, kolikátý rok jdem žebrat o lásku ....a nebo to, že největším hříchem léta je na podzimní deště vzpomínat ... Nic si z toho neďelejte, že Vám Devítka bude někdy připomínat Nezmary, Žalmana, Hop Trop, Kameloty nebo jiné hvězdy toho našeho folkového nebe. Doufám, že se ta jejich hvězdička mezi ně co nevidět zařadí. Přál bych jim to. A ještě víc Vám a sobě. Já totiž taky moc dobře vím, jak je fajn, že lidi jako Devítka jsou a že se s nimi občas múžem mít. Tak si s nimi užívejte co nejlíp. Alespoň Vy, co Vás mám rád.

Milan Medvěd Kolář (Pierrot, 1998)



Ak Vás rozprávanie o Devítke zaujalo, príďte si vychutnať ich vôbec prvý bratislavský koncert, vo štvrtok 8.12. o 20h. V Klube Za Zrkadlom v Dome kultúry Zrkadlový Háj v bratislavskej Petržalke. Viac informácií o kapele Devítka a ukážky skladieb nájdete na www.devitka.cz. Pred Devítkou, od 19.h. bude pódium patriť bratislavskej folkovej skupine Druhý Dych.

PREDSTAVUJEME SKUPINU DRUHÝ DYCH



Skupina Druhý dych vznikla v júli r. 1998. V marci 1999 natočila prvé CD s názvom Na cestách. V roku 2002 sa začala sústrediť na nahrávku nového CD, ale vzhľadom na personálne zmeny sa realizácia tohto CD neustále vzďalovala. Nakoniec sa zloženie našej kapely ustálilo v apríli 2004 a v súčasnosti hrá v nasledovnej zostave: Andrej Miko – spev, sólová gitara, Adriana Škultétyová – spev, doprovodná gitara, Jaroslav Grebeči – basgitara, Zuzana Vrablecová – spev, bicie. Tento rok kapela pokrstila nové CD s názvom „Zlaté časy“ a prezentovala ho na mnohých letných festivaloch, ako: Zahrada v Čechách, Vandermúza v Mostišti pri Púchove, Rača Country Fest v BA, Stupavský širák a na rôznych iných vystúpeniach. Viac informácií o kapele nájdete na www.druhydych.sk.

Zdroj: Agentúra Camille