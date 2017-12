Hello Lionela Richieho má najhorší videoklip v histórii

5. dec 2005 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - Americký soulový spevák Lionel Richie s prehľadom vyhral v hlasovaní o najhorší videoklip v histórii s klipom k piesni Hello z roku 1983. V tomto neslávne známom sentimentálnom videoklipe sa objavil slepý študent hrnčiarstva, ktorý vytvoril dokonalú spevákovu bustu. Na druhom mieste podľa ôsmich tisícov hudobných fanúšikov britskej televíznej stanice The Box skončil hit Paula McCartneyho a Stevieho Wondera Ebony And Ivory z roku 1982. Tretiu priečku si vybojoval MC Hammer s videoklipom k piesni U Can't Touch This z roku 1990.