Sting vzdal hold svojej manželke

5. dec 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - Britský spevák Sting opäť raz dokázal, že v jeho srdci má miesto jediná žena - jeho manželka Trudie Stylerová. Pri príležitosti odovzdávania ceny UNICEF Danny Kaye Humanitarian Award, ktorú si spevákova manželka vyslúžila za svoj prínos v charitatívnej práci, sa Sting označil za najšťastnejšieho muža v miestnosti. "Muž skutočne nemôže svojej manželke povedať dostatočne veľa krát ako veľmi ju miluje alebo aká je krásna. Ja to robím každý deň. Jediné, čo som ti zatiaľ nepovedal, a teraz to chcem povedať verejne, je, že som vďačný za tvoju lásku, ktorú mi dávaš a dávaš ju aj celému svetu," povedal Sting potom, čo odspieval svoj hit Fields Of Gold, ktorý zložil pre ženu svojho srdca.