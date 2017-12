Manželská kríza Spearsovej a Federlina je pravdivá

5. dec 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - Správy o manželských problémoch americkej popovej speváčky Britney Spearsovej sú pravdivé. Potvrdil to priateľ hviezdneho páru. O tom, že Spearsová a jej manžel Kevin Federline majú problémy, informovali médiá už minulý týždeň, keď speváčka manžela vyhodila z ich domu v kalifornskom Malibu. Stalo sa tak potom, čo sa tanečník vracal po prehýrenej noci domov a speváčka ho v podguráženom stave nevpustila domov. Hovorcovia oboch manželov odmietajú domáce spory komentovať, no televízna show Entertainment Tonight potvrdila, že tieto správy sú pravdivé. Priatelia páru sa v názoroch na manželské spory rozchádzajú, no časopis In Touch uviedol, že Britney chodí do poradne, ktorá by jej mala pomôcť zachrániť jednoročné manželstvo.