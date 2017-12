Emmu Watsonovú by výmena Hermiony zabila

5. dec 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - Hviezda čarodejníckej ságy o Harrym Potterovi Emma Watsonová sa obáva, že v ďalšom pokračovaní by ju mohla nahradiť iná herečka. Táto 15-ročná hviezdička si totiž ku svojej postave Hermione Grangerovej vytvorila silnú citovú väzbu. Watsonová hrala Hermionu vo všetkých štyroch pokračovaniach o kúzelníckom učňovi a mala by sa objaviť i v piatom pokračovaní Harry Potter a Fénixov rád. Herečka však priznala, že si je vedomá toho, že pre šiestu a siedmu časť ságy už bude pristará. "Viem, že keď dajú hrať Hermionu niekomu inému, nikdy sa s tým nevyrovnám. Mohlo by ma to zabiť. Som si s ňou veľmi blízka." Ako ďalej priznala, nikdy by sa na filmovanie nedala, keby vedela, že doňho neodovzdá 100-percentný výkon. "Jedenásťmesačné filmovanie je obrovský projekt. Pracujeme ako dospelí. Nad budúcnosťou neuvažujem, vždy si beriem iba jeden film, inak by som nestíhala naozaj nič."