Jet Li chce skončiť s bojovými filmami

5. dec 2005 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 5. decembra (SITA/AP) - Herec a expert na kung-fu Jet Li vyhlásil, že už sa nechce venovať filmom s bojovou tematikou a rád by hral vo filmoch s citlivejšími témami. Li to povedal študentom na elitnej škole Fudan University, pričom naznačil, že jeho najnovší film Fearless bude posledným tohto druhu. Herec by sa radšej chcel venovať psychologickým a rodinne orientovaným filmom. "Povedal som to už nie raz, že toto bude môj posledný bojový film," uviedol herec. Jet Li bol čínskym národným šampiónom v štýle wu-shu, no v 16 rokoch sa dal na filmovanie a tu stvárnil niekoľko desiatok bojových postáv. Medzi jeho hollywoodske filmy patri i Romeo musí zomrieť či Vyvolený. Li pred študentmi vyhlásil, že začal s bojovým umením, pretože sa nehodil na žiaden iný šport. "Učiteľ každému určil šport, vysokých si zobral na basketbal, rýchlych na atletiku. Keďže som nebol ani vysoký ani rýchly, začal som s bojovým umením." Tento 42-ročný herec však nechce byť navždy spojovaný s akčnými hrdinami. "Nie je podstatné mať iba silné telo, treba mať i silnú dušu."