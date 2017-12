Britney Spearsová sa rozvádza

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - Speváčka Britney Spearsová má už plné zuby spoločného života s manželom Kevinom Federlineom. Popová princezná sa údajne rozhodla nechať sa s bývalým tanečníkom rozviesť.

5. dec 2005 o 18:00 SITA

Ich ročné manželstvo nezachránil ani syn Sean Preston, ktorý sa narodil na jeseň tohto roku. Informácia o definitívnom rozchode sa v amerických médiách objavila iba pár dní po tom, ako ho vyhodila z ich spoločnej vily v Malibu. Federline totiž domov priviedol zdrogovaného kamaráta. Federlinovi pred nedávnom zobrala aj Ferrari 360 Modena, za ktoré kedysi zaplatila sto tisíc libier, teda asi 5,6 milióna korún. Luxusné vozidlo sa rozhodla predať. Aj keď sa zdalo, že Britney je nesmierne trpezlivá, napokon sa potvrdilo, čo všetci predpovedali. Rozhodla sa teda pre stretnutie s právnikmi, ktorí majú zabezpečiť, aby ich čo najskôr rozviedli. "Britney mu dala neskutočne veľa priestoru, ale on ju iba vždy využíval a o nič sa nestaral," povedal utajený zdroj pre denník News of the World.

