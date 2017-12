Na internete ste si vybrali najlepšie krátke filmy a tie sa dostali do kina

6. dec 2005 o 10:00 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Do Azylu prišlo 173 filmov z viacerých krajín. Víťazný päťminútový film, videoklip Na tej hore vysokej nakrútil Nikola Latkovič. FOTO - AZYL



Režisér Juraj Johanides si ešte dobre spomína, aký mal zážitok, keď si spolu so svojimi kolegami porotcami pozeral diela, ktoré prišli do internetovej súťaže minútových a päťminútových filmov: "Sedem hodín sme sedeli v bare a pozerali. Veľmi dobre sme sa zabávali - filmy boli osviežujúce, ich úroveň nás dosť prekvapila. Nebude mi prekážať, keby sme nad nimi budúci rok sedeli aj dlhšie."

Do súťaže festivalu Azyl prišlo 173 filmov. Porota najprv vybrala dvadsať najlepších v oboch kategóriách a rozhodnutie, kto v nich zvíťazí, už nechala na divákov. Teda na tých, čo sa pozreli na stránku www.azyl.sme.sk, kde boli filmy zavesené od septembra.

Dnes je už nultý ročník festivalu za nami. A hoci je jeho svetom web, skončil sa v klasickom kine. Výber najlepších filmov sa totiž dostal do programu Medzinárodného filmového festivalu Bratislava.

Svoje miesto si v ňom obhájil, veľké plátno filmom sedelo. Aj keď v mnohých z nich nešlo o nič viac, ako o rozohranie jednoduchej situácie alebo o jeden vtipný nápad. Napokon, Azylu ide aj to. Nabáda mladých tvorcov, aby sa hrali s krátkou filmovou formou, technikou, a aby skúšali vyrozprávať príbeh tak, aby bol za jednu minútu rozoznateľný a zrozumiteľný. Hlavné je, aby vôbec čosi tvorili a aby toho bolo čo najviac. Z krátkych filmov potom môžu prejsť aj na náročnejšie projekty.

S festivalom Azyl boli spojené aj diskusie, na webe i v rozhlase. "Chceme, aby o filme hovorili amatéri aj profesionáli, mladšie i staršie generácie. Žiadny filmár nemá silu tvoriť ďalej, ak nemá spätnú väzbu, teda ak jeho filmy nikto nevidí," povedal porotca a organizátor Azylu Maroš Hečko. Internetový festival zjednodušuje cestu krátkych filmov k divákom, do kín sa dostanú naozaj len málokedy.

Na najlepšie filmy z nultého ročníka sa do Bratislavy prišli pozrieť aj dvaja organizátori holandského One Minute Festival. Maroš Hečko hovorí, že sa Azylu ozvali sami, hneď, ako naň na webe natrafili. Od začiatku s nimi spolupracovali: "Plánujeme robiť podobné workshopy ako oni, holandskí profesionáli sa pravidelne stretávajú s amatérmi a začiatočníkmi, spolu sa vyberú na nejaké miesto, napríklad na Island alebo do Číny, a filmujú. Majú zmluvu so štátnou televíziou a každý mesiac dostanú miesto v jej vysielaní. Budúci rok rozbehnú súťaž národov a nás vyzvali, aby sme do nej poslali desať filmov," hovorí Hečko.

Tých desať filmov sa vyberie z novšej azylovskej súťaže - Reklama na život: SME ľudia (minútovú reklamu, v ktorej sa propaguje život, možno posielať ešte do 25. februára 2006).

Nový ročník súťaže minútových a päťminútových filmov sa začne prvého marca. V ten deň vyjde aj DVD z tohtoročného Azylu.