Kino dnes patrí aj milovníkom speváčky Björk

Na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava sa premieta aj niekoľko filmov, ktoré sa čoskoro dostanú do bežnej distribúcie. Medzi dvadsiatimi deviatimi filmami dnešného programu je takých hneď päť (Oliver Twist, Motocyklové denníky, Anjel Pána, Šťasti

6. dec 2005 o 11:00

Záber z filmu Od hrobu k hrobu. FOTO - MFF BRATISLAVA



e, Môj Nikifor).

Filmový odborník Miro Ulman preto odporúča, aby sme sa zamerali na tie, ktoré už možno nikdy nebudeme mať šancu vidieť: "Zo súťažných filmov upozorňujem na príbeh rečníka na pohreboch - Od hrobu k hrobu. Nakrútil ho Jan Cvitkovič (Chlieb a mlieko) a je to mongolský kandidát na Oscara. Zaujímavý je film Jaskyňa žltého psa od režisérky Byambasuren Davaa (Príbeh o plačúcej ťave). Z britských filmov vyberám drámu o odplate za krivdu spred mnohých rokov Topánky mŕtveho a film 16 rokov alkoholu - to je zasa príbeh muža, ktorý uniká pred svojou minulosťou a usiluje sa vyrovnať sa so svojou identitou."

Milovníci Björk a experimentov by nemali vynechať Drawing Restraint 9. Sekcia Národné hity dnes ponúka najúspešnejšie filmy vo Fínsku (Zamrznutá krajina) a Grécku (Nevesty). No a pre milovníkov spojenia hudby a filmu je tu Koncert pre Bangladéš s G. Harrisonom, E. Claptonom, B. Dylanom a ďalšími hviezdami. (kk)