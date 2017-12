Nová scéna sa rozlúčila s legendárnym muzikálom Vlasy

Bratislava 6. decembra (TASR) - Svetoznámou piesňou Let the Sunshine sa v pondelok herci i diváci rozlúčili so svetoznámym muzikálom Vlasy, ktorý mal ...

6. dec 2005 o 8:50 TASR

Písmo: A - | A + 0 Bratislava 6. decembra (TASR) - Svetoznámou piesňou Let the Sunshine sa v pondelok herci i diváci rozlúčili so svetoznámym muzikálom Vlasy, ktorý mal na doskách Novej scény premiéru 8. novembra 2003. "Každá derniéra, ktorá je pri taktomto obľúbenom predstavení, je smutná. My všetci sme Vlasy milovali a celá naša partia sa tešila, že v nich môže hrať," povedala po poslednom predstavení Katarína Hasprová, ktorá v muzikáli stvárnila úlohy "mamy" skupiny mladých revoltujúcich ľudí z Central Parku. Každé predstavenie má podľa Mariána Slováka svoju životnosť rovnako ako strom či človek. "Nikdy neviete ako dlho bude žiť. A keď príde ten deň, keď sa končí, je to pre hercov malý pohreb," uviedol Slovák, ktorý svoju úlohu v kolektíve začínajúcich hereckých nádejí vzal aj ako tvorivo-pedagogickú činnosť. "Máme veľmi veľa mladých talentovaných ľudí. Prajem si, aby dostávali čoraz viac úloh na Slovensku, a aby nám táto mladá krv nezostala v Česku, lebo by sme sa tým ochudobnili," povedal skúsený herec, ktorý rolu v muzikáli dostal ako prvú po siedmich rokoch od výpovede z Novej scény. Za muzikálom bude smutno aj Dušanovi Kaprálikovi, ktorý si v ňom zahral jednu z hlavných postáv, Clauda. "Vždy, keď niečo končí, je nám to ľúto a vyslovene tento muzikál bol srdcovou záležitosťou mnohých z nás," podotkol. Legendárny muzikál, ktorý sa preslávil ako výpoveď americkej generácie hippies, dostal pod režisérskym vedením Doda Gombára novú podobu bez imidžu kvetinových detí, ale rovnako ako v origináli v ňom zostala nadčasová revolta mladých ľudí a túžba po slobode. Príbeh Sheily, Bergera, Clauda a ich priateľov poznajú milióny divákov vďaka filmu režiséra Miloša Formana. V zaktualizovanej slovenskej podobe sa v ňom počas dvoch rokov predstavili interpreti ako Katarína Hasprová, Zuzana Mauréry, Soňa Morisová, Martin Kaprálik, Jozef Slovák, či Ivan Vojtek spolu s absolventmi Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.