Paris Hiltonová sa chce stať popovou hviezdou

6. dec 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 6. decembra (SITA) - Americká speváčka a herečka Paris Hiltonová sa chce stať popovým idolom. Blondína, ktorú preslávilo nepodarené porno s bývalým priateľom, chce teraz poriadne naštartovať svoju popovú kariéru. Údajne rokuje s britským tvorcom hviezd Peteom Watermanom, ktorý jej má pomôcť preraziť v hudobnom priemysle. "Paris ho kontaktovala a teraz spolu hovoria o tom, ako by mala ich budúca spolupráca vyzerať," povedal nemenovaný zdroj pre denník News of the World. Paris prišla minulý týždeň o príjem z televíznej šou The Simple Life, v ktorej účinkovala spolu s Nicole Ritchie. Zdá sa ale, že nie nedlho, pretože seriál od televízie US Fox prebrala televízia E!. Paris ale zdá sa účinkovanie v televíznom seriáli nestačí.