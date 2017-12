Peter Konček vydáva svoj debut My Soul

6. dec 2005 o 13:21 SITA

BRATISLAVA 6. decembra (SITA) - Svoj debutový album v týchto dňoch vydáva posledný finalista prvej slovenskej SuperStar Peter Konček. Ako Black P svojim debutom My Soul uzatvára desiatku platní finalistov SuperStar. Peter ostal aj na albume verný R&B, ku ktorému sa hlásil už od castingu. "Od začiatku som si bol istý, že to chcem robiť a tomuto štýlu budem verný aj o 50 rokov, pretože to je vec, ktorú cítim a mám rád. Nebudem predsa robiť niečo iné, keď to necítim," vysvetľuje. Album obsahuje jedenásť skladieb v slovenčine i angličtine. Prvým singlom je pieseň I Love You More, ku ktorej už Peter stihol natočiť aj videoklip.

Spevák, ktorý bol na začiatku uplynulého ročníka SuperStar, favoritom, nahrával s Oskarom Rózsom, Luborom Priehradníkom a Eugenom Vizvárym. Peter sa na albume podieľal aj autorsky. "Väčšinu hudby aj textov som si robil sám. Jednu vec mi otextovala Misha, tri piesne mi napísal Eugen Vizváry," prezrádza. Platňu museli nahrať za dva týždne, dali si však na nej záležať. "Podklady boli hotové za týždeň a spev za ďalších sedem dní. Bolo to dosť rýchle, ale dávali sme si pozor, aby to nebolo odfláknuté," zdôrazňuje. Ako dodal, on a jeho producent Oskar Rózsa majú jednu spoločnú vlastnosť a to, že by nedovolili, aby sa albume objavilo hocičo, len preto, aby bol čím skôr hotový. Na konečnej podobe albumu My Soul si preto dali veľmi záležať.

Peter Konček svoj debut pokrstí 19. decembra v bratislavskom klube Sparx, meno krstného otca však zatiaľ nechce prezradiť. "Je to človek, ktorého mám rád, a ktorého uznávam v oblasti muziky aj módy a viem, že mi povie na rovinu, či je dobré alebo nie," uzavrel. Na koncertné turné pravdepodobne vyrazí v apríli budúceho roka a sprevádzať ho bude živá kapela, s ktoru sa predstaví už na krste. Zaspieva si s uznávanými slovenskými inštrumentalistami: Oskarom Rózsom, Martinom Valihorom, Luborom Priehradníkom a Eugenom Vizvárym, ktorých doplnia ďalší muzikanti. Ich mená však Peter ešte nechcel konkretizovať.