Neznášam označenie trip hop

7. dec 2005 o 9:15 TOMÁŠ PROKOPČÁK

Daddy G na festivale micro.Wilsonic, ktorý sa konal v priestoroch Starej tržnice v Bratislave.



V bratislavskej Starej tržnici sa odohrala zimná zastávka elektronického festivalu Wilsonic s prídavkom micro. Početným návštevníkom sa predstavili ľudia ako Vec, Tina s kapelou alebo stále populárnejší dídžej Junior. Hlavnou hviezdou však bol britský dídžej a producent Grant Marshall známejší pod pseudonymom DADDY G, zakladajúci člen kultových Massive Attack.

V jeho sete sa miešali rôzne vplyvy, chvíľu znel viac ako reggae, inokedy skôr ako breakbeat či breakstep. Prekvapil aj zapojením rapových nahrávok, ktoré miestami pripomínali stále populárnejšie mash-upy. Ľudia v Starej tržnici sa očividne bavili a neprekážali im miestami nie práve najdômyselnejšie zvládnuté prechody medzi jednotlivými skladbami. Faktom však bolo, že Daddy G vie, ako pracovať s publikom. A jeho dvojhodinový set patril medzi to zaujímavejšie, čo sa dalo tento rok počuť a vidieť.

"Hrať v Bratislave bola pre mňa v prvom rade zábava," hovorí v exkluzívnom rozhovore pre SME. "Hudba je aj o zabúdaní na bežné starosti. S Massive Attack robíme napríklad trochu iné veci, než ja ako dídžej hrám." Daddyho G potešilo, že publikum na jeho set reagovalo pozitívne. "Ľudia často prídu na moje vystúpenie s tým, že očakávajú Massive Attack a zrazu tam pribehne nejaký dídžej a chce hrať z platní. Vtedy sú asi sklamaní. No keď prídu a vedia, že budem hrať iba ako dídžej a nič viac nečakajú, a pritom sa výborne bavia, ako napríklad tu v Bratislave, vtedy to milujem."

Nedávno mu v prestížnom vydavateľstve !K7, kde v rámci série DJ Kicks svoje mixované sety vydali napríklad Kruder & Dorfmiester či Stereo MC's, vyšiel prvý mixtape. "Dídžejingu sa venujem veľa rokov, no dosiaľ ma nikto neoslovil urobiť takúto vec. Keď však prišli oni, bol som, samozrejme, za. Takáto ponuka vás akoby vystrelí na mesiac," vysvetľuje, prečo do tohto projektu išiel.

Daddy G totiž zvykol bývať na druhej strane, ako producent bol vždy odkázaný na chuť dídžejov hrávať jeho skladby. "Nakoniec je aj tak na dídžejovi, ako rešpektuje producenta."

Massive Attack sa vo všeobecnosti považujú za kapelu, ktorá dala svetu štýl trip hop. Jeho toto označenie veľmi neteší. "Neznášam označenie trip hop. Nikdy sme podobné nepoužívali, nevymysleli sme ho. Toto označenie pochádza od novinárov. Sám vôbec neviem, čo by malo znamenať. Rovnako neviem, akú hudbu vlastne hrá Massive Attack," hnevá sa. "Viem, že nás zvyknú označovať ako trip hop, ale nemám rád, keď sa na veci dávajú nálepky. Hudba je predsa čosi ako výlet. Nerobíš ju podľa nejakých pravidiel," dodáva.

Vo svojej kariére Massive Attack spolupracovali s mnohými celosvetovo známymi umelcami. Medzi nimi nájdeme napríklad Madonnu alebo Davida Bowieho. "Pravdupovediac, s Madonnou sme spolupracovali tak zvláštne. Vždy len tak prešla okolo nás, keď my sme už zo štúdia odchádzali," spomína. "Spolupráca je však vždy o porozumení. Človek nemusí byť práve génius, ale keď si s niekým rozumiete, tak to jednoducho funguje."

Všetkých fanúšikov určite zaujíma, kedy Massive Attack vydajú nový album. "Na budúci rok plánujeme vydať Best of Massive Attack a urobiť nejakú koncertnú šnúru. V roku 2007 by sme potom radi prišli s novým materiálom," prezrádza nakoniec plány materskej skupiny.