Legendárni Depeche Mode mieria aj na Slovensko!

7. dec 2005 o 8:25

Traja z pôvodnej zostavy Depeche Mode: zľava Andrew Fletcher, David Gahan a Martin Gore. FOTO - MUTE RECORDS



BRATISLAVA - Vystúpenie Depeche Mode na Slovensku bude pravdepodobne najväčšou koncertnou udalosťou budúceho roka. Legendárna britská skupina sa v rámci turné Touring The Angel predstaví 11. júna 2006 na štadióne bratislavského Interu, kde v polovici 90. rokov koncertovala slávna Metallica spolu s Megadethom a skupinou The Cult. Oznámila to usporiadateľská agentúra XL group a informácia sa už objavila aj na oficiálnej internetovej stránke Depeche Mode.

David Gahan, Martin Gore a Andrew Fletcher k nám zavítajú v rámci propagácie svojho najnovšieho albumu Playing The Angel. Pre speváka a frontmana skupiny Gahana to bude už druhé slovenské vystúpenie. Pred dvomi rokmi koncertoval v bratislavskej Inchebe so svojím sólovým projektom a odohral aj zopár hitoviek z repertoáru domovskej skupiny. Lístky na júnový koncert sú už v predpredaji v sieti Ticketportal.

Depeche Mode vznikli v roku 1980 v britskom Essexe. Zo synthpopového kvarteta idolov tínedžerov osemdesiatych rokov sa rýchlo stala kultová kapela, ktorá na prelome ôsmej a deviatej dekády udávala trendy svetovej popmusic. V tom období jej vyšiel kľúčový album Violator (1990) s jedinečnou kombináciou elektroniky s prvkami rocku. Tento trend potvrdila aj na neskorších albumoch Songs Of Faith a Devotion (1994) a Ultra (1997). Po nevýraznej nahrávke Exiter (2001) sa na aktuálnom albume Playing The Angel vracajú po zvukovej stránke k svojim koreňom.

V roku 1988 kapela koncertovala aj v komunistickom Československu. Aj vďaka tomu má dodnes na Slovensku a v Česku silné poslucháčske zázemie. Pozrite si napríklad internetovú stránku www.depechemode.sk. (peb)