Halle Berry sa objaví aj v X-Men 3

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) - Hollywoodska herečka Halle Berry je jediná z pôvodného obsadenia, ktorá podpísala zmluvu na vytvorenie svojej postavy v treťom pokračovaní filmu X-Men. Ako uviedla, nezniesla ...

7. dec 2005 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) - Hollywoodska herečka Halle Berry je jediná z pôvodného obsadenia, ktorá podpísala zmluvu na vytvorenie svojej postavy v treťom pokračovaní filmu X-Men. Ako uviedla, nezniesla by, keby mala nejaká iná herečka hrať jej postavu. Toto bývalé Bondovo dievča vo filme hralo mutanta so schopnosťou ovládať vodu. Svoju postavu si natoľko obľúbila, že si ju chce aj po tretí raz zopakovať. "Keď ste s niekým takto dlho, je to už priateľ na celý život. Takisto sa zblížite aj s postavou, ktorú hráte. A najmä, chcete vidieť, ako to všetko dopadne," povedala držiteľka Oscara. "Nemám žalúdok na to, aby Storm hral niekto iný."