Eminem sa udobril s bývalou manželkou, možno sa opäť vezmú

7. dec 2005 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA/AP) - Americký rapový spevák Eminem povedal pre reláciu Mojo in the Morning rozhlasovej stanice WKQI-FM, že je opäť so svojou bývalou manželkou Kimberly Mathersovou a uvažuje aj o tom, že by sa znovu vzali. Eminem sa pritom veľmi bolestne rozvádzal, keďže celú záležitosť sprevádzal súdny spor o ich dcéru. Zobrali sa v roku 1999 a súd ich definitívne rozviedol v roku 2001. "Udobrili sme sa a pravdepodobne sa opäť zoberieme," povedal Eminem, ktorý o nej počas rozhovoru hovoril iba ako o "mojej manželke Kim". V utorok v USA vyšiel album raperových najväčších hitov Curtain Call. "Momentálne som v takom bode svojho života, kde cítim, že neviem, kam sa moja kariéra bude uberať. Curtain Call môže byť moja posledná vec."