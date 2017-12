50 Cent a Green Day získali hlavné ocenenia časopisu Billboard za rok 2005

7. dec 2005 o 10:40 TASR

Las Vegas 7. decembra (TASR) - Raper 50 Cent a rocková kapela Green Day boli v utorok večer v Las Vegas hlavnými hviezdami odovzdávania hudobných cien Billboard Music Awards 2005, z ktorého si odniesli šesť trofejí.

50 Cent, ktorý patril s ôsmimi nomináciami k hlavným finalistom, dostal ocenenie pre interpreta roka a najlepší album roka (The Massacre), ale tiež vyzváňací tón roka (Candy Shop). Green Day si vyslúžili cenu pre rockerov roka, popovú skupinu roka či skladbu roka (Boulevard of Broken Dreams).

50 Centa, ktorý bol v Paríži a odovzdávania cien sa nemohol zúčastniť, informoval o jeho úspechoch mobilným telefónom moderátor večera, spevák a herec LL Cool J. Líder Green Day Billie Joe Armstrong dostal za úlohu odovzdať Tomovi Pettymu Cenu storočia, hlavné ocenenie časopisu Billboard.

Mariah Careyová korunovala svoj comeback premenením siedmich nominácii na päť cien. Po tri ocenenia získali Carrie Underwoodová z americkej verzie súťaže Superstar a speváčka Shakira. Speváčka skupiny No Doubt Gwen Stefani sa stala novou interpretkou roka za sólový album, jej singel Hollaback Girl je digitálnou skladbou roka.

R. Kelly, ktorý na šou predtým vystúpil v bazéne plnom sporo odetých tanečníc, uzavrel večer svojou skladbou Let Your Light Shine napísanou na pamiatku obetiam hurikánu na južnom pobreží USA. Pridal sa k nemu zbor a väčšina účinkujúcich hudobníkov oblečených v bielom.

Hudobné ceny časopisu Billboard vychádzajú z údajov o predajnosti a hranosti v rádiách. O víťazoch rozhodujú koncoročné rebríčky, založené na týždenných hitparádach zverejňovaných od decembra 2004 do novembra 2005.

Prinášame zoznam víťazov vo vybraných kategóriách: - Cena storočia: Tom Petty - Cena za úspech interpreta: Kanye West - Interpret roka: 50 Cent - Nový interpret roka: Gwen Stefani - Album roka: The Massacre (50 Cent) - Skupina roka v Billboard 200 Album: Green Day - Interpretka roka v Billboard 200 Album: Mariah Careyová - Popová skupina roka: Green Day - Interpret roka v Top 100: 50 Cent - Skupina roka v Top 100: Green Day - Skladba roka v Top 100: We Belong Together (Mariah Careyová) - Najpredávanejšia skladba roka v Top 100: Inside Your Heaven/Independence Day (Carrie Underwoodová) R&B/Hip-Hop: - Interpret roka: 50 Cent - Interpretka roka: Mariah Careyová - Skupina roka: Destiny's Child - Skladba roka: Let Me Love You (Mario) Rap: - Interpret roka: 50 Cent - Skladba roka: Lovers & Friends (Lil Jon & the Eastside Boyz featuring Usher & Ludacris) Rock: - Interpret roka: Green Day - Skladba roka: Green Day (Boulevard of Broken Dreams) - Moderný rockový interpret roka: Green Day - Vyzváňací tón roka: Candy Shop (50 Cent featuring Olivia) - Digitálna skladba roka: Hollaback Girl (Gwen Stefani) Country: - Interpret roka: Toby Keith - Albumový interpret roka: Toby Keith - Najpredávanejší singel roka: Inside Your Heaven/Independence Day (Carrie Underwoodová) Latino: - Albumová interpret roka: Daddy Yankee - Album roka: Barrio Fino (Daddy Yankee) - Skladba roka: La Tortura (Shakira featuring Alejandro Sanz) - Latino popový album roka: Fijacion Oral Vol. 1 (Shakira) - Latino popový albumový interpret roka: Shakira