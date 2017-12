Woody Harrelson sa chce vrátiť ku komédii

7. dec 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) - Hollywoodsky herec Woody Harrelson by sa rád vrátil ku komédii potom, čo natočil niekoľko filmov s vážnou tematikou. Vraj miluje, keď sa na ňom ľudia zabávajú. Herec známy z filmov ako Ed TV či Takí normálni zabijaci v súčasnosti vystupuje v londýnskom West Ende v hre Tennesseeho Williamsa The Night Of The Iguana. Ako priznal, niekoľkokrát uvažoval, prečo si vlastne zobral takúto vážnu úlohu. "Často som si hovoril, čo to vlastne robím v takejto vážnej hre. Chcem, aby sa ľudia smiali. Nechcem dôveryhodnosť, prehnaný rešpekt by ma zabil," povedal Woody Harrelson.