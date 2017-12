Take That sa už na pódiu vyzliekať nebudú

7. dec 2005 o 18:02 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) - Britská chlapčenská skupina Take That sa počas pripravovaného turné nebude obliekať tak, ako na to boli jej fanúšikovia zvyknutí. V 90. rokoch sa táto skupina preslávila okrem spevu aj tým, že na koncertoch nosila obtiahnuté nohavice a odhalené hrudníky. Mark Owen však priznal, že na pripravovanom turné diváci asi nevidia nič, na čo boli zvyknutí. "O tom, ako to bude celé vyzerať, sme sa ešte nerozhodli. Každopádne už nebudeme vystupovať v tesných šortkách," uviedol Owen. "Nebudeme behať polonahí po pódiu, ale môžem sa zaručiť za to, že fanúšikovia dostanú to, za čo si zaplatia." Mark Owen, Gary Barlow, Jason Orange a Howard Donald rozbehnú podľa denníka The Sun svoje turné v apríli budúceho roka.