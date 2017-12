Na MFF predstavili pripravované slovenské filmy

7. dec 2005 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) - Na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava dnes dostali priestor slovenskí filmoví tvorcovia hraných, dokumentárnych i animovaných filmov, ktorých projekty sú ešte len vo fáze príprav. Režisér Gabriel Hoštaj prišiel predstaviť dva svoje projekty: stredometrážny hraný horor Výlet, ktorý je už vo fáze postprodukcie, a celovečerný televízny film Prekvapenie, ktorého nakrúcanie by malo začať v marci 2006. Film Výlet hovorí o štyroch mladých ľuďoch, ktorí sa vyberú na výlet na chatu, kde stretávajú záhadnú starú chatárku. Vo filme si zahrala česká herečka Nina Divíšková. Diváka by mal zaujať prácou so zvukom a kamerou. Zaujímavé je, že až 80 percent filmu tvoria nočné zábery.

Medzi filmami, ktoré sú vo výrobe, predstavili režisér Pavol Korec a scenáristka Alžbeta Bohynská film s názvom Keep smiling. Film sa odohráva počas troch horúcich letných dní, ktoré úplne zmenia život mladej dokumentaristky Sone.

Dokumetarista Jaroslav Vojtek predstavil svoj nový celovečerný filmový projekt Hranica. Formou takzvaného časozberného snímania film natáča od roku 2001 v slovenskej dedinke Slemence, ktorú odtrhnutie Podkarpatskej Rusi rozdelilo na dve časti: slovenskú a sovietsku, čím sa rozdelili nie len majetky a pozemky, ale aj rodiny.

Peter Kerekes predstavil svoj celovečerný dokument Ako sa varili dejiny. Film zobrazuje dejiny od 2. svetovej vojny po súčasnosť z pohľadu vojenských kuchárov. Geograficky sa tvorcovia zamerali na Európu, diváci si teda budú môcť vychutnať príbehy kuchárov z Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Ruska, takmer celého Balkánu, ale aj z Čiech a Slovenska. Film bude podľa Kerekesa trvať asi 90 minút. Rozpočet projektu je asi 600 tisíc eur.

V našich zemepisných šírkach nevídaný rozpočet - 10 miliónov eur má najnovší projekt Juraja Jakubiska - hraný celovečerný film Story Báthory venovaný legendárnej Čachtickej krvavej grófke.

Svoj nový projekt prišli predstaviť aj tvorcovia z Vision SD Pictures, ktorí už majú na konte prvý slovenský akčný film City.com. Slavomír Bachratý a Peter Kotus pripravujú celovečerný hraný film Final Spot s členmi le parkour Slovensko Panther Crew v hlavných úlohách.

Až tri projekty prišla predstaviť Petra Kolevská z producentskej spoločnosti Artreal: film Anabely Žigovej Follow Me, pripravovaný historický film Diaspora a celovečerný film Barbora, ktorého anglický názov znie: Personal Cyber Space, alebo P.C.S. Posledný je príbehom zo súčasnosti, odohráva sa na bilingválnom gymnáziu v Banskej Štiavnici. Hovorí o generácii mladých ľudí vo veku 17 rokov, ktorá má blízky vzťah k internetu. Filmári si teda položili otázku: Čo by sa stalo, keby sa v človeku závislom na internete našla aj genetická predispozícia na paranoidnú psychózu? Castingy na slovenské postavy už majú tvorcovia za sebou, vo filme by sa mali objaviť: Maroš Kramár, Andy Hryc, Ingrid Timková a Marián Labuda. O hlavnú postavu sa uchádzajú Táňa Pauhofová a Petra Humeňanská. Všetky tri filmy vznikajú v koprodukcii.

Ďalší film pripravuje aj Pavol Barabáš. Jaskyňa bude o dobrodružnom objavovaní najväčšej kvarcitovej jaskyne sveta Cueva Charles Brewer vo Venezuele, spojeným s vedeckým výskumom neobvyklých životných foriem, ktoré v nej boli nájdené a ktoré môžu od základu zmeniť teóriu vzniku kvarcitových jaskýň.

Na novom filme práve pracuje aj režisér, scenárista a producent Tomáš Krnáč. Jazzus hovorí o mladom slovenskom saxofonistovi Viktorovi. Rozhodne ísť do USA, ale nedostane víza, tak si chce zarobiť peniaze v Belfaste a po návrate do Bratislavy zistí, že jeho priateľka čaká dieťa. Vo filme si sám seba zahrá svetoznámy americký saxofonista Maceo Parker. Scény s ním sa už natáčali v novembri a začiatkom decembra.