Jaroslav Vojtek predstavil svoj nový film Hranica

7. dec 2005 o 17:10 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) - Dokumetarista Jaroslav Vojtek, ktorý má na svojom konte úspešný celovečerný dokument My zdes, predstavil v rámci dnešnej panelovej diskusie počas 7. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava svoj nový celovečerný filmový projekt Hranica. Formou takzvaného časozberného snímania film natáča od roku 2001 v slovenskej dedinke Slemence, ktorú odtrhnutie Podkarpatskej Rusi rozdelilo na dve časti: slovenskú a sovietsku, čím sa nerozdelili nie len majetky a pozemky, ale aj rodiny.

Po krátkom historickom exkurze do roku 1945, sa divák prenesie do súčasnosti, keď konečne svitá nádej na to, aby vznikla bránka, cez ktorú by mohli ľudia prechádzať z jednej časti dediny do druhej. Doposiaľ je to totiž možné len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Spiatočná cesta z jednej časti dediny do druhej je dlhá 80 kilometrov.

Dokument odhaľuje mnohé tragické príbehy. Ako počas prezentácie prezradil Vojtek, isté 4-ročné dievčatko udalosti zastihli na prázdninách u starých rodičov a po vybudovaní hranice sa už nemohla vrátiť domov k rodičom. Keď sa vydala, mohla im len zamávať cez plot, keď sa jej narodilo dieťa, ukázala im ho tiež len cez plot, a keď jej zomrel otec, nemohla mu ísť ani len na pohreb. Symbolické podľa neho je, že pred 60 rokmi na mieste budúcej hranice ničili domy, ktoré hraničná čiara preťala. V súčasnosti sa to deje znovu, aby mal kde vyrásť malý hraničný priechod. Bránku na hranici by mali otvoriť 1. januára 2006 a Vojtek chce Silvestra stráviť práve tam. Chýba mu ešte asi 16 natáčacích dní.