Müller dostal platinovú platňu aj strieborného slávika

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - Búrlivý potlesk, krik a dupanie vrátili v stredu večer v Bratislave niekoľkokrát na pódium Riša Müllera a amerických hudobníkov, ktorí ho sprevádzali na jeho slovenskom ...

8. dec 2005 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - Búrlivý potlesk, krik a dupanie vrátili v stredu večer v Bratislave niekoľkokrát na pódium Riša Müllera a amerických hudobníkov, ktorí ho sprevádzali na jeho slovenskom turné. Za skandovaného potlesku museli títo vynikajúci hudobníci nielen pridávať ďalšie skladby, ale postupne si prevzali aj platinové platne za album 44. Richard Müller sa dočkal aj prekvapenia, keď mu Martin Nikodým priamo na koncert do Incheby priniesol strieborného slávika, ktorého tento rok tento slovenský spevák získal. Klávesistovi Cliffordovi Carterorovi, ktorý sa nepodieľal na nahrávaní albumu, daroval Rišo malé prekvapenie v podobe zvončeka. Z úst amerických hudobníkov na adresu slovenského publika odzneli len slová chváli a niektorí aj prisľúbili, že sa vrátia.

Koncert Riša Müllera bol zmesou starších známych hitov a piesní z nového albumu. Po prvýkrát na koncerte v sprievode skupiny odznela pieseň Už asi nie si. Rišo ju uvádzal slovami, že ide o veľmi osobnú pieseň. Text vznikal v čase, keď si uvedomil, že stratil to, po čom mnohí túžia mať a čo vie, že v tej podobe on už mať nebude - a to rodinu. Za ešte intímnejšiu a osobnejšiu pesničky označil skladbu Ticho a Tma. Tá podľa Rišových slov vznikla v čase, keď uvažoval nad samovraždou. Ako však zdôraznil, teraz keď má 44 rokov už vie, že aj keď situácia vyzerá beznádejne, treba ju ustáť.

Niekoľkokrát počas koncertu spomenul svojho dlhoročného priateľa Jara Filipa. Podľa Riša už sa s Jarom chystali ísť nakrútiť album do Ameriky. Jaro mal ale strach z lietania a tak tam mali ísť loďou, čo sa ale nepodarilo a album tam natočil už len Rišo sám. Rozdivočený gitarista Hiram Bullock počas koncertu skočil z pódia a vtrhol do davu zabávajúcich sa ľudí pod pódium. Jeho výkony priamo medzi divákmi si aj sám Richard Müller natáčal z pódia na kameru.

Najnovší Müllerov album 44 vznikol tento rok v máji newyorskom nahrávacom štúdiu Monster Islands. Na nahrávaní sa podieľali a na koncerty prišli Omar Hakim (bicie – sprevádzal - David Bowie, Madonna, Sting, Bruce Springsteen, Maria Carey, Miles Davis a ďalších), Hiram Bullock (gitary – sprevádzal - Sting, Eric Clapton, Barbra Streisand, Paul Simon, Chaka Khan, Miles Davis, Billy Joel a ďalších) a Will Lee (basová gitara – sprevádzal - Frank Sinatra, Ringo Starr, Barbra Streisand, Ray Charles, James Brown, Kool & the Gang a ďalších). Pozvanie na koncert prijali aj ďalší americkí muzikanti Clifford Carter (klávesy) a Mike Caffrey (gitara, perkusie).