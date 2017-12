Keď zomrel, svet sa na chvíľu zastavil - John Lennon

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - John Winston Lennon sa narodil 9. októbra 1940. Svet ho poznal najmä ako vynikajúceho speváka, textára, gitaristu skupiny The Beatles a básnika. Lennon však pôsobil aj ...

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - John Winston Lennon sa narodil 9. októbra 1940. Svet ho poznal najmä ako vynikajúceho speváka, textára, gitaristu skupiny The Beatles a básnika. Lennon však pôsobil aj ako sólový hudobník, politický aktivista, spisovateľ a herec. Spolu s Paulom McCartneyim vytvorili dvojicu, ktorá navždy zmenila rockovú tvár sveta. Britská verejnosť si ho v roku 2002 zvolila za ôsmeho najobľúbenejšieho krajana všetkých čias.

Lennon sa narodil v Liverpoole v čase, keď bola Veľká Británia vo vojnovom konflikte. Druhá svetová vojna skončila, keď mal iba päť rokov.

Rodina žila v Liverpoole, kým ju Lennonov otec Alfred neopustil. Jeho matka Julia sa nevedela o syna postarať a tak sa chlapec dostal do opatery svojej tety Mimi a jej manžela Georgea. Aj keď sa Lennon vždy považoval za Brita, jeho starý otec James Lennon pochádza z Írska. Ako John rástol, lekári u neho potvrdili krátkozrakosť a veľmi skoro začal nosiť okuliare. Na začiatku kariéry so skupinou Beatles svoj handicap skrýval a uprednostňoval kontaktné šošovky. Okuliare, ktoré dnes nikto nenazve ináč ako "lennonky" sa neskôr stali súčasťou jeho imidžu. Za prvý kontakt s hudbou vďačil matke, ktorá ho naučila hrať na bendžo. V júli 1958 ale Julia po dopravnej nehode zomrela. Zabil ju podnapitý bývalý policajt a 17-ročného Johna zavolali, aby prišiel matku identifikovať. Tragédia upevnila jeho vzťah s Paulom McCartneyim, ktorého matka podľahla rakovine prsníka v roku 1956. Lennon neskôr napísal skladby Julia, Mother a My Mummy's Dead. Svojmu prvému synovi vybral meno Julian.

Lennon nebol veľmi úspešný študent. Aj napriek tomu, že prepadol na gymnáziu, neskôr ho prijali na Liverpoolskú vysokú školu umení. Práve na College of Art stretol svoju prvú manželku Cynthiu Powellovú. V škole nenávidel úzkoprsý prístup a konformnosť pedagógov a vyhodili ho odtiaľ. V tom čase ho začal inšpirovať americký rock 'n' roll a speváci ako Elvis Presley, Chuck Berry a Buddy Holly. Ešte počas štúdia na gymnáziu založil skupinu Quarry Men. V kapele s ním hrali aj Paul McCartney a George Harrison. Neskôr sa nazývali ako Johnny and the Moondogs a začali hrať čistý rock 'n' roll. Spoločne potom vytvorili formáciu známu ako The Silver Beetles. Keď k sebe pribrali bubeníka Ringa Starra, The Beatles bol kompletný. V roku 1962 sa Lennon oženil so Cynthiou, ktorá bola v tom čase tehotná.

Lennonove texty boli vždy osobnejšie ako tie od McCartneyho. Najsurrealistickejšími dodnes ostali Strawberry Fields Forever a I Am the Walrus. McCartney bol pre neho veľkou výzvou a ich vzťah podčiarkovala rivalita. Lennon sa vždy vyznačoval priamočiarosťou. "Neviem, čo je dôležitejšie, či rock and roll, alebo kresťanstvo, ale práve teraz sme populárnejší ako Ježiš," povedal v jednom z rozhovorov. Protesty proti jeho osobe spustili konzervatívci z americkej kresťanskej únie. Pálili vtedy všetko, čo akokoľvek súviselo s Beatlesom. Rádia dostali zákaz púšťať ich hudbu a v USA sa rušil jeden koncert za druhým. Na Lennonove vyjadrenia vtedy reagovali aj predstavitelia Vatikánu. Hudobník neskôr na tlačovej konferencii novinárom vysvetlil, čo konkrétne myslel. Beatles mal podľa neho oveľa väčší vplyv na deti, ako čokoľvek iné vrátane Ježiša. Lennon sa napokon za svoje nepresné vyjadrenia ospravedlnil. Vatikán jeho ospravedlnenie akceptoval. Beatlemánia ale pokračovala aj v čase, keď ich hudba dostala v rádiách červenú. Beatles sa po čase rozhodli, že prestanú koncertovať a nikdy viac už spoločný koncert neodohrali. Od tohto momentu sa stali štúdiovou kapelou. Začiatkom novembra 1966, práve v čase, keď skončili svoje posledné turné a Lennon prijal vedľajšiu úlohu vo filme Ako som vyhral vojnu, zúčastnil sa výstavy japonskej umelkyne Yoko Ono. O dva roky neskôr sa zblížili a Lennon sa zachoval presne ako kedysi jeho otec. Odišiel do Indie a po návrate Cynthiu so synom opustil. Sklamaná Cynthia podala ešte v ten rok žiadosť o rozvod. John a Yoko sa od tej chvíle stali nerozlučnou dvojicou.

Rozchod skupiny spôsobila smrť manažéra Briana Epsteina. Epstein nenarábal obratne iba s peniazmi, ale bol aj ich priateľom a terapeutom zároveň. Lennonov život poznačila vojna vo Vietname, proti ktorej sústavne protestoval. Čestný titul udelený kráľovnou Alžbetou II. poslal naspäť, čím vyjadril svoj názor na účasť Veľkej Británie vo vojne. John a Yoko sa zosobášili 20. marca 1969 na Gibraltáre a svoje medové týždne strávili v Amsterdame takzvanou Bed-In kampaňou. Onedlho odcestovali do kanadského Montrealu, kde v rámci Bed-In 2 natočili pieseň Give Peace a Chance. Skladba sa neskôr stala medzinárodnou hymnou mierového hnutia. Krátko po tom, ako si Lennon zmenil stredné meno z Winston na Ono, napísal The Ballad of John and Yoko. Vzťah s Yoko bol harmonický, no v kapele sa schyľovalo ku kolapsu. V roku 1969 sa John a Yoko zranili pri automobilovej nehode v Škótsku. Lennon sa odvtedy o manželku prehnane bál a zariadil, aby s ním mohla byť počas natáčania stále v štúdiu. Beatles vtedy pripravovali ich posledný album Abbey Road. Lennon onedlho kapelu opustil.

Pokiaľ bol jej súčasťou, s Yoko vyprodukovali tri sólové albumy. Prvý nazval Live Peace in Toronto. V roku 1971 sa zrodil jeho najúspešnejší album Imagine a napokon Some Time in New York City. Lennona preslávil aj jeho zakázaný antisexistický song Woman Is the Nigger of the World a album Mind Games. Tehotná Yoko mu potom porodila druhého syna Seana. Lennon sa začal správať konečne ako otec. O rok neskôr získal americké občianstvo. Gitaru vzal do rúk znova až po piatich rokoch. Vytvoril veľké množstvo pôsobivých skladieb, zbavil sa rôznych závislostí a začal znova žiť. Spolu s Yoko Ono vytvorili album Double Fantasy.

Deviateho decembra 1980 John Lennon zomrel. Deň predtým na neho v New Yorku vystrelil nepríčetný fanúšik Mark David Chapman.

Lennon práve vychádzal z nahrávacieho štúdia. Chapman mal so sebou kópiu jeho posledného albumu. Lennon mu ju ochotne podpísal. Podvečer sa Yoko a John vracali do svojho apartmánu z nahrávacieho štúdia, kde vznikala jej skladba Walking on Thin Ice. Päťdesiat minút po desiatej hodine večer vystúpila Yoko z limuzíny, za ňou išiel John. Lennon prešiel okolo Chapmana, ktorý ho oslovil menom a keď sa k nemu otočil, zakričal na neho: "Combat!" ("Boj!") a päťkrát vystrelil. Jedna z guliek mu preťala aortu, na následky čoho potom skonal. Polícia prišla na miesto činu po desiatich minútach. Chapman tam ticho čakal a čítal román Jeroma Davida Salingera Kto chytá v žite.