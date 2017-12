U.K.N.D. pokrstili nový album paprikou

8. dec 2005 o 14:15 SITA

NITRA 8. decembra (SITA) – Nitrianska skupina U.K.N.D. pokrstila v stredu v Starej Pekárni v Nitre svoj nový album Na druhú. Okrem tradičného šampanského ho krstný otec Ján Baláž z Elánu posypal semienkami z papriky, ktorá dominuje aj na obale ich CD-čka. Ako povedal spevák Štefan Višňovský pre agentúru SITA, "je v tom aj symbolika, lebo tie pesničky sú asi trochu štipľavejšie ako na prvom

Baláža si za krstného otca vybrali najmä preto, že je rodák z Nitry. "Oslovili sme ho na Slávikoch a dali sme mu naše CD-čko. Čo je horšie, napálené z Ukrajiny, lebo sme pri sebe nemali originál," spomína Štefan.

Nový album U.K.N.D. je podľa jeho tvorcov osobnejší a vyzretejší ako ich debutový. Odrazilo sa na tom aj to, že v uplynulom roku kapela odohrala vyše sto koncertov, čím získali množstvo zážitkov a skúseností. Väčšinu textov z 13 skladieb napísal spevák Štefan, skomponoval ich zväčša gitarista Dalibor. Koncertné turné plánuje U.K.N.D. na jar. Podľa Štefana je to "asi náhoda", že mnoho slovenských skupín pochádza práve z Nitry. "Veľa ľudí nám hovorí, že sme taká nitrianska mafia. Aj sme, lebo my sa už dlho medzi sebou poznáme aj zo súkromia", povedal. Z Nitry pochádza okrem U.K.N.D. aj Gladiator, Horkýže Slíže, Desmod či Gréta a Mantinels.