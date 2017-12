Najväčší favoriti sú M. Carey, 50 Cent, K. West a G. Stefani

BRATISLAVA 8. decembra (SITA/AP) - Rok 2005 sa na zahraničnej hudobnej scéne niesol v znamení combacku Mariah Carey, 50 Centovho multiplatinového albumu, úspechov kapely Coldplay, druhej vydanej platne ...

8. dec 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 8. decembra (SITA/AP) - Rok 2005 sa na zahraničnej hudobnej scéne niesol v znamení combacku Mariah Carey, 50 Centovho multiplatinového albumu, úspechov kapely Coldplay, druhej vydanej platne Kanyeho Westa, či sólovej dráhy Gwen Stefani. Zatiaľ čo mnohých umelcov bol tento rok výnimočný, malá skupinka dominovala hudobnej scéne tak ako vždy. Preto je veľmi nepravdepodobné, že tohoročnému odovzdávaniu cien Grammy, na ktorú už dnes oznámia nominácie, bude dominovať iba jedno meno. Napriek tomu však niekoľko hudobných počinov považujú experti z hudobnej brandže za favoritov.

“Myslím si, že najviac cien tento rok vyhrajú Mariah Carey, Gwen Stefani a Kanye West. Na svojich albumoch majú totiž piesne s potenciálom stať sa skladbou roku,” uviedol Steve Stoute - niekdajší výkonný riaditeľ spoločnosti Translations, v ktorej popise práce je spájať tie najväčšie hviezdy s rôznymi komerčnými produktmi.

Carey, ktorá v posledných rokoch prežívala oslabovanie svojej pozície na hviezdnom nebi, a mnohí pochybovali, že sa po sérii debaklov vôbec naň vráti, podľa neho v tejto skupinke jednoznačne vedie. Nový album speváčky s multioktávovým hlasom The Emancipation of Mimi však skeptikom dokázal, že sa mýlia. Nielen, že sa z neho predalo viac ako štyri milióny kópií a stal sa z neho druhý najpredávanejší album roka, ale tiež sú na ňom jedny z tohoročných najpopulárnejších piesní ako napríklad balada We Belong Tohether. “Mariah Carey ma naozaj obrovskú šancu urobiť veľkú dieru do sveta. Podľa mňa je veľkou víťazkou,” spresnil Stoute. Očakáva sa, že Carey nominujú v kategóriách najlepší album, najlepšia pieseň a najlepšia nahrávka.

Tohoročným najpredávanejším albumom sa stal The Massacre z dielne kontroverzného rapera 50 Centa. Okrem rapových kategórií však pravdepodobne v tých hlavných nezaboduje. Jeho debutový počin Get Rich or Die Tryin, najpredávanejší album roku 2003, vtedy aj napriek niekoľkým nomináciám “zakopali pod zem”. Tento hudobník má však podľa mnohých omnoho väčšiu šancu získať cenu za album roka ako jeho rival Kanye West. Late Registration, nasledovníka albumu College Dropout, minuloročného víťaza v tejto kategórii, však tiež nebude ľahké poraziť. Okrem veľmi priaznivého ohlasu kritikov je tiež na ňom jeden z najúspešnejších tohoročných singlov Gold Digger, ktorý naspieval spolu s hercom Jamiem Foxxom. Na rozdiel od 50 Centa však má West šancu uspieť okrem rapových kategórií aj v kategóriách hlavných.

Medzi možnými kandidátmi na album roku je aj bývalá frontmanka skupiny No Doubt. Jej sólová platňa Love. Angel. Music. Baby. - mix popu z osemdesiatych rokov a soulu sa medzi fanúšikmi uchytil hlavne vďaka singlu Hollaback Girl.