Peter Lipa pokrstí CD jazzmana Petra Cardarelliho

8. dec 2005 o 12:14 TASR

Trnava 8. decembra (TASR) - Nové CD amerického jazzmana Petra Cardarelliho Knights of the Living Groove pokrstí dnes spevák Peter Lipa v penzióne Na mlyne pri Trnave. Spôsob, akým uvedie do života nový počin muzikanta, žijúceho na Slovensku, je adekvátny prostrediu-nosič bude zapečený do pecňa domáceho chleba. "Je to pre mňa česť byť krstným otcom CD hudobníka, ktorý prišiel z Ameriky na Slovensko hrať jazz," povedal pre TASR Peter Lipa. Ako uviedol, s Petrom Cardarellim je v pracovnom i priateľskom kontakte, spolupracovali na jednom projekte. "Občas spolu vystupujeme." Na krste Knights of the Living Groove vystúpi saxofonista, skladateľ a jazzový novinár Cardarelli nielen s Petrom Lipom a svojou skupinou Comfort Zone, ale aj s ďalšími hosťami- Silviou Josifovskou, Marelom Buntajom, Andrejom Šebanom. CD vychádza pod značkou Musica Tyrnaviensis, združenia-vydavateľstva, ktoré sa zameriava na menšinové hudobné žánre. S P. Carderallim spolupracovali Trnavčania prvýkrát pred dvomi rokmi počas festivalu Trnavský Jazzyk, kde sa hudobník prvýkrát predstavil tamojšiemu publiku. P. Cardarelli, rodák z Bostonu, býva už niekoľko rokov v Bratislave, má za sebou viac ako 3500 koncertných vystúpení v USA, Taliansku, Španielsku, v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku. V roku 2000 získal titul Jazzman roku na Slovensku. Okrem Comfort Zone hrá vo viacerých jazzových fomáciách.