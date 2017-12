Music Bar je výsledkom objavenia ideálnej zostavy kapely

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - Posledný album českej kapely Chinaski Music Bar je podľa frontmana Michala Malátného v niekoľkých ohľadoch výnimočný.

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - Posledný album českej kapely Chinaski Music Bar je podľa frontmana Michala Malátného v niekoľkých ohľadoch výnimočný. Keď začínali album nahrávať, už takmer presne vedeli, ktoré piesne naň dajú aj to ako budú znieť. Vyberali zo štyridsiatich piesní. "Na jar sme mali šnúru s divadlom - s rozprávkami a akustický koncert. Zo štyridsiatich piesní, ktoré sme mali, sme vybrali dvadsať, ktoré sa nám zdali, že stojí za to do nich investovať energiu. Väčšinu z nich sme si teda prehrali pred ľuďmi, takže keď sme išli do štúdia, už sme tie pesničky mali x-krát vyskúšané pred ľuďmi. To nám veľmi pomohlo ich dotvoriť, doaranžovať a dorobiť, takže keď sme išli do štúdia, mali sme ich do veľkej miery hotové," vysvetľuje špecifiká platne, ktorá je podľa neho aj výnimočne pestrá, lebo na ňu prispel každý člen kapely. Album sa teda môže pochváliť aj nezvykle širokým autorským tímom, čo je podľa jeho slov odrazom toho, že našli ideálnu zostavu kapely. Od svojho vzniku Chinaski prešli mnohými personálnymi zmenami a dlho hľadali, ako by mala kapela znieť a vyzerať, čo sa im podľa Malátného podarilo na sto percent až na tomto albume. "Toto sú nové Chinaski. To obdobie predtým sme uzavreli bestofkou. Mladí rozhnevaní muži v roku 2005 znejú asi takto a to je naša nová platňa Music Bar," dodáva pre agentúru SITA.

Luxus vyskúšať si pesničky pred publikom predtým, ako je na svete album, majú hudobníci podľa bubeníka Pavla Grohmana len pri debutovej platni. "Keď točíte prvú platňu, kapela už dovtedy nejako koncertuje, takže máte skúsenosti s tým, ako tie piesne fungujú alebo nefungujú. Potom točíte ďalšie albumy, pri ktorých už tento luxus nemáte. Maximálne ešte tak pri druhom, keď použijete to, čo vám ostane z tej prvej. U tých ďalších platní už hráte starý repertoár a idete do štúdia pripraviť nový, ktorý hráte až potom. Nám sa ale teraz stalo, že sme išli do štúdia a videli sme, ako na to ľudia reagujú, vedeli sme, že na niečo nereagujú, tak sme sa na tú pieseň jednoducho rovno vykašľali," vysvetľuje Grohman.

Šiesty radový album kapely Chinaski žne v susedných Čechách jeden úspech za druhým. Už v prvý deň predaja prekonal hranicu 20 000 predaných kusov, čím získal platinovú platňu a od svojho vydania 26. septembra nekompromisne kraľuje rebríčku predajnosti. Z pozície jednotky, na ktorej debutovali v 40. týždni, ho nedokázali zosadiť ani Madonna alebo Robbie Williams.