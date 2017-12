Val Kilmer prenasledoval svoju budúcu manželku

8. dec 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - Hollywoodsky herec Val Kilmer údajne prenasledoval svoju bývalú manželku, herečku Joanne Whalley ešte predtým, než sa odvážil ju pozvať na rande. Herec sa zamiloval do anglickej krásky počas nakrúcania svojho prvého filmu Top Secret! v Londýne v roku 1984. Vtedy za ňou chodil v závese po celom meste. "Žil som v Londýne a točil som Top Secret! Chodil som za ňou všade, dokonca aj do baru, no neodvážil som sa s ňou prehovoriť," uviedol herec. Pár sa oficiálne stretol na nakrúcaní filmu Willow v roku 1988 a v tom istom roku sa vzal. Rozviedli sa v roku 1996.