Peter Kotuľa: O vlastnom bývaní zatiaľ len snívam

V ankete o najšarmantnejšieho muža Slovenska, ktorú vyhlásil denník SME, sa umiestnil na piatom mieste. Jeho taliansky výzor a uhrančivé modré oči učarovali fanynkám na celom Slovensku.

Ako sme však na stretnutí s ním zistili, nie je preto namyslený.

Sršal humorom, hoci sme ho zobudili "už" o deviatej ráno, a ochotne nám zapózoval. A tak sme mu odpustili aj to 45-minútové meškanie, ktoré ospravedlňoval pokazeným autom: "Chcem ho predať, a tak ako naschvál prestalo poslúchať," povedal na uvítanie.

» Momentálne žijete v byte v Petržalke s rodičmi. Uvažujete aj o vlastnom bývaní?

Uvažovať uvažujem, ale kde na to zobrať peniaze, na to som ešte neprišiel. Keď som si zisťoval ceny bytov, prišiel som na to, že to veru nie je lacná záležitosť.

» Čo by ste uprednostnili - byt v centre či dom na okraji mesta?

Obidvoje (smiech). Byt v centre má tú výhodu, že je po ruke, a okrem toho nevyžaduje také nároky na údržbu ako rodinný dom. Na druhej strane, v rodinnom dome je väčšie súkromie, mohol by som si v ňom robiť, čo chcem, a nikto by ma neobmedzoval. Ale zase je s ním veľa starostí. Takže ja by som chcel malý byt v centre, a väčší dom neďaleko Bratislavy.

» Ale to nie je lacná záležitosť...

Veď to ani netvrdím (smiech). Pýtali ste sa ma, čo by som chcel, a o tomto snívam. Nech mi nikto nehovorí, že nesníva o peknom rodinnom dome, s peknou záhradkou, s bazénom... Po tom túži hádam každý.

» Netúžite po vlastnom byte aj kvôli priateľke?

Aj áno, ale zatiaľ na to nemám peniaze a jej rodičia jej nechcú dovoliť ešte samostatné bývanie, takže mám čas.

» A ako by ste si na bývanie chceli zarobiť, čím sa chcete v budúcnosti živiť? Budete manažérom?

Ešte úplne presne neviem. Chcel by som sa naďalej venovať spievaniu, ale využiť aj to, čo študujem. Veď mnoho ľudí zo šoubiznisu má aj prácu pomimo, takže spev a manažment by sa hádam dal skĺbiť.

» Aký štýl bývania sa vám páči?

Mám rád moderný štýl, jednoduchý, praktický. Ale musí byť aj trošku domácky a teplý, takže niečo medzi tým. Nemám rád gýčovité veci, anjelikov alebo ten "versače" či rokoko štýl, ako má v dome istý mediálne známy pár. Podľa mňa k takémuto zariadeniu patrí aj adekvátna budova - niečo na štýl hradu či zámočku. Ale moderný dom a vnútri čosi také, to sa mi nepáči.

» Čo by malo byť vo vašom dome?

Určite sauna. Saunu mám strašne rád, vždy ma oživí. Keď idem do sauny, vyjdem z nej úplne zregenerovaný. Mať vlastnú saunu, to je môj sen. A bolo by dobré mať aj bazén, ale ten je dosť náročný na financie aj údržbu. Je to luxus. Takže k tomu sa asi nedopracujem. Ale bolo by to pekné.

» Aký ste v domácnosti? Pomáhate napríklad pri bežných činnostiach ako je umývanie riadu?

Nemusím. My máme umývačku riadu (smiech). Ale áno, samozrejme, ak je treba, tak pomôžem. Okrem toho však rád spím a zabávam sa s priateľmi. Chcel by som si kúpiť nejakú pohodlnú sedačku, na ktorej by sme vysedávali, ale to bude ťažký výber - musí byť umývateľná a musí veľa vydržať... Nedávno sme napríklad kúpili novú posteľ a kamarát ma chcel zvrchu odfotiť, ako na nej ležím. Postavil sa na kraj postele a zrazu tresk - rošty sa rozlámali. A pritom to bola posteľ akože značková, z predajne nábytku. Dnes už je zatvorená... A asi už viem aj prečo. (smiech)

» Aké sú vaše koníčky?

To už hádam všetci vedia. Zaujímam sa o autá a mám rád dobré jedlo. Až päť hodín denne si píšem s priateľmi cez internet. Inak moja záľuba v autách sa mi už raz stala "osudnou" - nachytalo ma na ňu Fun rádio. Volal mi istý pán, že sa veľmi páčim jeho žene a či by som nemohol vystupovať na jej narodeninách. Tak ja reku, že prečo nie. Potom volal o chvíľu znovu, že by chcel, aby som prišiel ako balík a vystúpil z neho. To sa mi už nepozdávalo, tak som zaváhal. Na to mi hovorí - ja mám peňazí dosť, dám ti aj stotisíc a požičiam ti na pol roka mercedes, aj benzín ti zaplatím. Ale že či vraj môžem z balíka vyjsť v tangáčoch! No to ma úplne dorazilo, hovorím, také veci ja nerobím... Až potom sa mi priznal, že je z Fun rádia. Veď som si aj myslel, že ten mercedes tak ľahko nebude!

» Blížia sa Vianoce, máte už nejaký darček vybraný?

Ále kde... Na to je ešte čas - ja si to nechám na poslednú chvíľu. My si nedávame drahé darčeky, vždy len nejaké milé drobnosti. A tak sa mi to páči. Nemám rád, keď si ľudia dávajú pod stromček kopu drahých vecí, úplne sa už stratilo čaro Vianoc. n

