Franz Ferdinand sa vracia!

9. dec 2005 o 10:45 Oliver Rehák

FOTO



Existujú aj jednoduchšie veci, ako potvrdiť úspech debutového albumu. Hlavne v prípade, že s ním prevalcujete hitparády, zinkasujete niekoľko prestížnych cien a predáte zopár miliónov kusov po celom svete. Škótska gitarová štvorica Franz Ferdinand si s tým však hlavu nelámala. Popri stovkách kilometrov na turné sa stihla zavrieť do štúdia a druhý album urobiť čo najrýchlejšie.

Keď pred tromi rokmi vznikli, definovali sa podľa toho, čo nenávidia. Líder Alex Kapranos si nedávno v časopise Q posťažoval, že videl dokument o legendárnej punkovej skupine Ramones, ktorej členovia vykladali rovnaké veci, o akých sa bavili aj oni: "Tie vety typu Postavte sa na pódium a dokážte všetkým, že tam naozaj stojíte, žiadne gitarové sóla a podobne. Čo však bolo iné, že my sme chceli odjakživa robiť hudbu, na ktorú dokážu tancovať baby." A tak vznikla nová, osobitá značka charakterizovaná iniciálkami FF.

Sú iní, obrátení do minulosti. Na obaly si vylepia reprodukcie starých ruských avantgardných maliarov, pomenujú sa podľa koňa, ktorý nesie meno zavraždeného následníka habsburského trónu. Štyria Glasgowčania s vekovým priemerom okolo tridsiatky v podstate robia krátke gitarové pesničky, no dávajú im chytľavé melódie a podávajú ich až s punkovým nasadením.

To charakterizovalo ich prvý album. Čím sa líši dvojka You Could Have It So Much Better (Domino/Wegart 2005)? V prvom rade ironickým názvom, ktorý akoby vopred chcel varovať fanúšikov pred prílišnými očakávaniami. Sklamanie sa však nekoná, skôr prekvapenie.

"Chceli sme sa hudobne posunúť ďalej," tvrdí gitarista Nick McCarthy. Jediný člen kapely s klasickým vzdelaním dodáva, že sa inšpirovali ranou tvorbou Davida Bowieho, beatlesovským Bielym albumom, skupinou Talking Heads a Bobom Dylanom. V praxi to znamená, že trinásť nových pesničiek má hudobne väčšie ambície a ak si pri nich chcete zatancovať, musíte hýriť celkom pestrou pohybovou fantáziou.

,Nadupaná hitovka Do You Want To, ktorá je prvý singel z albumu, spracúva zážitok z jednej divokej párty. Hoci úvodná pesnička The Fallen opäť opisuje pripité indivíduá, na štúdiovej dvojke sa rozohráva pestrejšia paleta nálad. Popri jasných hitovkách sa tu odrazu vynárajú baladickejšie kusy, akustické gitary, klavír, harmonika. Stále sú to však starí známi Franz Ferdinand. Nie novátorskí, ale schuti sa zabávajúci.

Byť obrátený do minulosti nemusí byť na škodu. Ako vraví klasik, kto nepozná minulosť, je odsúdený na to, aby ju opakoval. To tejto skupine zatiaľ nehrozí. Ako jej to ide naživo, môžete si vypočuť na jej internetovej stránke, kde zverejnila časť koncertu z Moskvy. A kto dáva prednosť vlastným očiam, môže sa vybrať 15. decembra do Viedne, ktorá je najbližšou zastávkou štvorice Ferdinandov v dosahu Slovenska.