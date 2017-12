Viedeň

HUDBA

9. dec 2005 o 0:00

Čert (krampus) švihá každého, kto sa mu pripletie do cesty, no prináša vraj šťastie.

Arena, Baumagasse 80

9. 12. The Boss Hoss, "Eyesprung", Gothic, Darkwave Party o 21.00

10. 12. "Drachenflug", Goa Party o 22.00

11. 12. Elane, Unto Ahes, Hara Kee Rees o 20.00

12. 12. Street Dogs, Fiddlers Green, Wickeda, Carne Cruda o 20.00

13. 12. Fettes Brot o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

9. 12. Red Hot Pods o 21.00

10. 12. Joe & Co o 21.00

13. 12. Stanton Bigband o 21.00

14. 12. Boschidar Sotiroff Quartett o 21.00

15. 12. Robert Bachner Quintett o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

7. 12. Flip Philipp & Ed Partyrka o 20.00

9. a 10. 12. Alegre Corr´a "Saudades do Brasil" o 20.00

11. 12. Marianne Mendt: MM Jazznachwuchsförderung "Take Your Chance" o 20.00

13. 12. Patricia Moreno o 20.00

15. 12. Stoyan Yankoulov & Elitsa Todorova o 20.00

Planet Music, Albert-Stiffter-Strasse

9. 12. Hiniche Weihnachten: Die Hinichen o 20.00

10. 12. X-mass Festival: Hypocrisy, Exodus, Naglfar, Wintersun, Fear My Thoughts o 20.00

14. 12. Planet Future Festival Vol. 15, Pop-Rock: Flanagan's Fog, Friek, Leonov, Variety o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

9. 12. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

11. 12. F. Raimund: Márnotratník o 16.00

13. 12. M. Brass, B. Jeschek: Trójska loď o 20.00

14. 12. R. Wagner: Domy z jedle za 80 minút o 20.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

9. 12. A. Ostermeier: Za útesmi o 20.00

10. 12. Franzobel: Chceme mesiáša teraz o 20.00

13. 12. Orchester a medzitóny o 20.00

14. 12. L. Bärfuss: Autobus o 19.30

15. 12. Známe neznáme č. 11. Európska republika o 20.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse,

9. 12. H. Ibsen: Nora o 19.30

10. 12. H. Ibsen: Nora o 20.00

11. 12. H. v. Kleist: Amphitryon o 20.00

12. 12. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

13. 12. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

VYBRANÉ VYSTAVY

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

od 15. 12. Na východe vychádza slnko, na západe tiež

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 8. 1. 2006 Mahleriana - tvorba jednej ikony

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 8. 1. 2006 Francisco de Goya 1746 - 1828

do 29. 1. 2006 Medzi trónom a oltárom

Albertina, Albertinaplatz 1

do 22. 1. 2006 Mesto. Život. Viedeň 1850 - 1914

do 19. 3. 2006 Egon Schiele

Kunst Haus Wien, Untere Weissbergerstrasse 13

do 29. 1. 2006 Albert Watson

Liechtensteinovo múzeum, Fürstengasse 1

do 29. 1. 2006 Barokový luxus - porcelán

Rakúska národná knižnica, Josefsplatz 1

do 29. 1. 2006 Mozart: Rekviem. Originálna partitúra

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 30. 1. 2006 Impresionisti

BA-CA Kunstforum, Freyung Kunsthalle, Museumsplatz 1

do 22. 2. 2006 Superstars. Od Warhola po Madonnu

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 28. 2. 2006 Majstrovské diela z Guggingu

MAK - Múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

Do 26. 3. 2006 Ukiyo-e Reloaded. Japonská farebná drevorezba

RÔZNE PODUJATIA

Viedenské vianočné trhy:

Do 23. 12. Zima v MuseumsQuartieri, denne od 14.00 do 22.00

do 23. 12. Vianočné trhy na Spittelbergu , po - pia 14.00 - 21.00, so - ne 10.00 - 21.00

do 23. 12. Umelecko-remeselné trhy pred Karlskirche

do 23. 12. Staroviedenský Christkindlmark

do 24. 12. Viedenský Christkindlmarkt, Radničné nám., od 9.00 - 21.00

do 24. 12. Vianočná dedina Unicampus, Alser Strasse 4, po - pia 14.00 -22.00, so - ne 11.00 - 22.00

do 24. 12. Vianočné a umelecké trhy pred zámkom Schönbrunn, denne od 10.00 do 20.30

Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14

15. 12. Franz Ferdinand & špeciálny hosť, o 19.30

V Salzburgu si na adventných zvykoch dávajú poriadne záležať. Od prvej adventnej nedele až do Nového roka sa v meste každý deň niečo deje. Medzi najobľúbenejšie podujatia patria Adventné spevy, ktoré sa dajú vychutnať na mnohých miestach. V štýlových reštauráciách, kostoloch, ale napríklad aj na ulici.

Tak ako na niektorých miestach na Slovensku sa tu čert volá krampus. Nikdy nechodia osamote, zväčša ako sprievod tiahnu mestom a ich chlpaté kostýmy a strašidelné drevené masky so zakrútenými rohmi dajú najmä deťom poriadne zabrať. Počuť ich doďaleka, zozadu majú pripevnené veľké zvonce a švihajú každého, kto sa im pripletie do cesty. Podľa povery však práve toto prináša šťastie v novom roku. Ich zmenšené podobizne vytvorené zo sušených sliviek, hrozienok či fíg si môžete kúpiť na každom kroku a pre šťastie by vraj nemali chýbať vo vianočnej výzdobe v žiadnom dome.

Príjemným zážitkom sú Vianočné trhy v Starom meste, ktoré v roku 1997 vyhlásilo UNESCO za svetové kultúrne dedičstvo. Trhy, ktoré sa v Salzburgu konajú už od stredoveku, sú roztrúsené na piatich námestiach, ale sú schované aj vo dvoroch či uličkách medzi starými domami. Kúpiť tu môžete všetko. Priestor dostávajú aj umelci, ktorí tu vystavujú svoje ľadové sochy.

Približne päť kilometrov od mesta si na začiatku 17. storočia dal kniežací arcibiskup Markus Sittikus postaviť zámoček Hellbrunn. Dá sa k nemu dostať pešo po Hellbrunnskej aleji a aj na jeho nádvorí si môžete vychutnať atmosféru trhov.

Zámoček priťahuje turistov aj preto, že sa v posledný mesiac roka mení na adventný kalendár. Od prvého decembra je vždy ráno otvorená okenica s číslom, ktoré označuje deň v mesiaci. (slo)