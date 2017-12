Tommy Lee Jones vyhodil vlastnú dcéru z nakrúcania

9. dec 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 9. decembra (SITA) - Hollywoodsky herec Tommy Lee Jones si pohneval svoju 13-ročnú dcéru Victoriu, keď ju pri svojom režijnom debute musel vyhodiť z obsadenia filmu. Herec známy z filmu Muži v čiernom nakrúcal svoj debut The Three Burials Of Melquiades Estrada, do ktorého pôvodne obsadil i svoju dospievajúcu ratolesť. Tá však odmietala plniť jeho požiadavky a vstávať skoro ráno. "Zaklopal som jej na dvere o pol šiestej ráno a ona ma typicky poslala preč. Tak som jej povedal, že nesmieme meškať, pretože točíme film. Opäť ma poslala preč, tak som nasadol do auta a šiel nakrúcať. Na pľaci som všetkým oznámil, že som ju vyhodil," povedal herec. "Produkcia sa proti mne spolčila a za mojim chrbtom ju šli zobudiť a načas ju doviezli na filmovačku. Tak som ju radšej opäť prijal."