Sexuálny škandál Davida Arquetta

9. dec 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 9. decembra (SITA) - Sexuálny škandál okolo herca Davida Arquetta, ktorý sa odohral v roku 1997, dostal nové obrátky. Striptérka Erika Keithová totiž prišla s fotodokumentáciou a presným znením príbehu, o ktorom by herec najradšej ani nepočul. Americký bulvárny týždenník The National Enquirer priniesol zaujímavý materiál a príbeh, v ktorom striptérka tvrdila, že si vychutnala noc vášne s hercom, ktorý v tom čase už rok chodil so svojou súčasnou manželkou, herečkou Courtney Coxovou. Časopis okrem iného uviedol, že ide o pravdivé vyhlásenie, pretože striptérka sa podrobila i testu na detektore lži a prešla.

Bývalá striptérka tvrdí, že ju to k hercovi počas jej vystúpenia v klube v Atlante nesmierne priťahovalo a tak mu po svojom vystúpení dala svoje telefónne číslo. On jej vraj na druhý deň zavolal. "Milovali sme sa na zemi asi dvakrát. Bol skvelý milenec, ale bol opitý, takže náš sex bol svojím spôsobom agresívny," uviedla Keithová a dodala, že celú historku môže dosvedčiť aj jej priateľka, ktorá sedela neďaleko nich. Na zverejnených fotografiách je vyobrazený Arquette, ako bozkáva Keithovej prsia. "Skutočne nechceme komentovať tento druh vecí," uviedla hercova hovorkyňa.