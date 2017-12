Margotky sa stále spamätávajú zo Slávika

BRATISLAVA 9. decembra (SITA) - Bratislavská kapela Margot sa ešte stále spamätáva z prekvapenia, ktoré ich čakalo po zverejnení kompletných výsledkov ankety Slávik 2005 na webovej stránke www.forza.sk.

9. dec 2005 o 14:00 SITA

Margotky si totiž bez videoklipu a cédečka vybojovali deviate miesto s 2 722 hlasmi. Z minuloročnej nuly teda poskočili o 41 miest. Napriek tomu ale nemali nárok na zisk ocenenia Skokan roka ani Objav roka. Objavom sa stala prvá slovenská SuperStar Katka Koščová, ktorej 3 484 hlasov vynieslo 4. miesto medzi speváčkami. Z minuloročnej nuly teda stúpla o 46 miest. Kategóriu Skokan roka majú zase organizátori zadefinovanú ako najväčší postup oproti minulému ročníku v rámci päťdesiatky. Víťazom sa tak stala oživená kapela Taktici, ktorá dostala 163 hlasov a z minuloročného 49. miesta stúpla na 20. priečku. Druhým dôvodom na radosť bolo aj umiestnenie frontmanky kapely Margot. Andrea Zimányiová totiž skončila v hlasovaní medzi speváčkami celkovo sedemnásta. "Už dávno vieme, že kráčame asi najťažšou možnou cestou k úspechu, o to intenzívnejšie teraz prežívame radosť z prvého oficiálneho verejného uznania kvalít a popularity hudobnej skupiny Margot. Je to pre nás povzbudenie do ďalšieho roka," uviedla manažérka kapely Ada Žigová.

Podľa čiastkových výsledkov dokonca Margot medzi skupinami kraľovala sms-hlasovaniu.