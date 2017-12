Prekvapením MFF Bratislava bola americká hviezda Liev Schreiber

Bratislava 11. decembra (TASR) - Doslova v posledných sekundách dorazil na MFF Bratislava americký herec a režisér Liev Schreiber. Na záverečný ceremoniál si prišiel prevziať cenu filmových kritikov FIPRESCI a cenu za divácky najúspešnejší film festivalu za svoj debut Všetko je osvietené.

Po slávnostnom odovzdaní hlavných ocenení a premietnutí filmu Kiss Kiss, Bang Bang sa dočkali diváci veľkého prekvapenia do kinosály bratislavského Auparku vošiel známy Liev Schreiber. Populárny filmár, držiteľ Zlatého Glóbusu a Emmy, známy z filmov Vreskot a RKO 281, sa dostal do Bratislavy lietadlom, ktoré preňho vybavil na poslednú chvíľu výkonný riaditeľ festivalu Vladimír Krajňák. Herec si s uvoľneným úsmevom prevzal ocenenia a poďakoval za pozvanie na festival: "Pred dvoma hodinami som bol v Plzni, kde som natáčal scénu, v ktorej umieram a teraz som tu v Bratislave. Je to ako prejsť z pekla do neba. Veľmi so túto cenu vážim."

Schreiber zdôraznil, prečo je preňho film Všetko je osvietené významný: "Amerika je národ vnukov a pre mňa je môj film preklenutím medzery, aby som sa mohol vrátiť k svojmu starému otcovi. Pokladám za dôležité, že som tu, lebo je to aj prekročenie priepasti medzi Amerikou a východnou Európou. Môj starý otec bol z Ukrajiny a stará mama z Poľska, ja sám som robil štyrikrát v Čechách, preto je skvelé, že sa vám môj film páčil."

Režisérsky debutant sa zo svojej návštevy Slovenska očividne tešil a chystal sa v našom hlavnom meste v noci aj zabaviť. "Veľmi rád by som skúsil, ako vyzerá zábava v bratislavskom štýle," priznal sa americký filmár.