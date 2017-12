CD

nové CD na trhu

12. dec 2005 o 9:15

FOTO



Antony and the Johnsons - I Am A Bird Now

Rough Trade/ Wegart

Tridsaťštyriročný Antony Hegarty sa narodil v Anglicku, no už 27 rokov žije v New Yorku. Jeho uhrančivý hlas bol donedávna známy len úzkemu publiku, no všetko sa zmenilo po druhej nahrávke I Am A Bird Now.

Pianista s výzorom anjela-hermafrodita so svojou skupinou v neobvyklom zložení (husle, saxofóny, violončelo, bicie) a s niekoľkými zaujímavými hosťami (Lou Reed, Boy George) pripravil desať clivých skladieb, ktoré mu nečakane vyniesli prestížnu britskú Mercury Music Prize.

Médiá a poslucháči teraz zisťujú, že pop môže byť dojímavý aj bez toho, aby bol banálny.

Ladislav Fanzowitz - Piano

Diskant

Za lakonickým názvom sa skrýva debutová nahrávka talentovaného mladého pianistu Ladislava Fančoviča (1980). Po niekoľkých domácich i zahraničných úspechoch dostal ponuku pripraviť profilový album. Zostavil ho z efektného, no náročného repertoáru - nájdete tu niekoľko krátkych úprav známych diel klasikov (Bizet, Mendelssohn, Strauss) z repertoáru starých virtuózov (Horowitz, Godowsky) a na záver impozantné prevedenie Lisztovej Sonáty H mol.

(her)