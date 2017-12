Pamela Andersonová bojuje za práva kurčiat

12. dec 2005 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Hviezda zo seriálu Pobrežná hliadka Pamela Andersonová sa rozhodla podporiť práva kurčiat vo Veľkej Británii. Herečka a aktivistka v oblasti práv zvierat rozposlala do 535 reštaurácii spoločnosti KFC vo Veľkej Británii videonahrávku, ktorá dokumentuje zabíjanie kurčiat pre potreby reštaurácií. Bývalá kráska, ktorú zdobia silikónové prsia a pery, chce, aby si videonahrávku pozreli všetci zástupcovia spoločností. Zároveň im odkázala, že by sa mali správať viac eticky. Nahrávku vytvorili členovia organizácie People For The Ethical Treatment of Animals (PETA).