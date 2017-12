So skupinou Take That bude koncertovať speváčka Lulu

12. dec 2005 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Popová hviezda Lulu potvrdila, že sa znova postaví na pódium a to dokonca v spoločnosti obnovenej formácie Take That. Bude tak sprevádzať britskú chlapčenskú skupinu, ktorá pripravuje svoj veľký návrat v podobe koncertného turné. Škótska speváčka, ktorá o tri roky oslavy 60. narodeniny, dobýjala hitparády ešte v roku 1993. Lulu doplnila, že Take That potrebuje aby ich vystúpenia oživil jej magický hlas. "Gary Barlow mi povedal, že hneď tretia otázka, ktorú dostali, keď potvrdili návrat na scénu bola, či vystúpi s nimi," povedala veteránka Lulu, ktorá si nevie predstaviť, čo by bez nej robili.