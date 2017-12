Kelly Brooková a Billy Zane sa vezmú budúci rok

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Herecký pár Billy Zane a Kelly Brooková sa rozhodli odložiť svadbu, aby sa vyhli nátlaku novinárov. Báli sa, že priveľká publicita by im mohla tento krásny deň pokaziť.

12. dec 2005 o 17:00 SITA

Párik sa pôvodne chcel zosobášiť počas uplynulých letných prázdnin. Brooková z odkladu sobáša najprv obviňovala neschopnosť svojho snúbenca určiť dátum, ale potom odhalila pravý dôvod. "Dôvod, prečo sme sa nevzali tento rok bola príliš veľká publicita okolo nás dvoch. Chceli sme počkať, kým sa to trocha upokojí," priznala Brooková. Herečka dodala, že nebude možné kúpiť žiadne fotografie zo sobáša, ktorý sa bude konať pravdepodobne budúci rok. "V žiadnom prípade neuzatvoríme žiadne miliónové zmluvy s časopismi Hello! ani Ok! a už vôbec nepredáme televízne práva zo svadby. Na svadbe sa zúčastnia len naši najbližší príbuzní a priatelia. Svadba je pre nás oboch veľmi vážna záležitosť," citovala internetová stránka femalefirst.co.uk Kelly Brookovú.