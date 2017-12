Ozzy Osbourne má problém s pamäťou

12. dec 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Návšteva rockera Ozzyho Osbournea u Britskej kráľovnej Elizabeth II. nedopadla podľa očakávaní. Všetko by bolo v poriadku, keby si Ozzy pamätal, o čom sa s kráľovnou vlastne rozprával. Frontman skupiny Black Sabbath, vystupoval minulý mesiac na britskom charitatívnom podujatí The Royal Variety spolu s Charlotte Churchovou a sirom Cliffom Richardom. Z celého stretnutia si pamätá len to, že 79-ročná kráľovná je stále veľmi atraktívna. "Ešte stále vyzerá výborne. Stretol som sa s ňou dva krát a ani raz som si nezapamätal, čo som jej povedal. Pamätám si telefónne číslo mojej ženy a mojej matky, ale nechcite, aby som vám zopakoval, čo som povedal pred desiatimi minútami," citovala internetová stránka femalefirst.co.uk slávneho speváka.