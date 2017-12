Narnia pripravila Harryho Pottera o prvenstvo

BRATISLAVA 12. decembra (SITA/AFP) - Disneyho stvárnenie detskej klasiky Narnia: Lev, šatník a čarodejnica ukončilo trojtýždňovú vládu Harryho Pottera na vrchole rebríčkov sledovanosti. Očakáva sa, že ...

12. dec 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 12. decembra (SITA/AFP) - Disneyho stvárnenie detskej klasiky Narnia: Lev, šatník a čarodejnica ukončilo trojtýždňovú vládu Harryho Pottera na vrchole rebríčkov sledovanosti. Očakáva sa, že Narnia, nakrútená na motívy fantasy knihy od C.S.Lewisa, zarobí na domácej premiére v prepočte dve miliardy slovenských korún. Film Syrania v hlavnej úlohe s Georgeom Clooneym, sa umiestnil na druhom mieste so zárobkom 384 miliónov korún. Harry Potter a ohnivá čaša sa takto prepadol na tretie miesto so zárobkom 330 miliónov korón. Na štvrtom mieste skončila biografia svetoznámej legendy Johnnyho Casha s názvom Walk the Line, za ktorí diváci zaplatili približne 182 miliónov korún. Hneď za ním nájdeme rodinnú komédiu Yours, Mine and Ours (163 miliónov korún) a science fiction Aeon Flux (147 miliónov korún).